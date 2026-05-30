Los ingleses buscarán conquistar por primera vez la Champions, mientras que los franceses intentarán repetir el título conseguido en 2025.

Este sábado 30 de mayo se conocerá al nuevo campeón de Europa cuando París Saint-Germain (PSG) y Arsenal se enfrenten en la gran final de la UEFA Champions League 2025/2026. Ambos equipos han sido los mejores en este torneo y definirán el título en el Puskás Aréna, de Budapest, Hungría. Para este duelo, tanto Luis Enrique como Mikel Arteta van con lo mejor a disposición.

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Ambos equipos llegan tras una destacada campaña y tendrán el objetivo de cerrar la temporada levantando el trofeo más importante del continente, en un partido que promete mucha intensidad, ritmo ofensivo y ocasiones de gol para ambos lados.

Las alineaciones para PSG vs. Arsenal

A continuación, repasamos las alineaciones de PSG y Arsenal para este decisivo encuentro que definirá al nuevo campeón de la Champions League.

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PSG

Matvey Safonov

Achraf Hakimi

Marquinhos

Willian Pacho

Nuno Mendes

João Neves

Vitinha

Fabián Ruiz

Désiré Doué

Ousmane Dembélé

Khvicha Kvaratskhelia

DT: Luis Enrique

ARSENAL

David Raya

Cristhian Mosquera

William Saliba

Gabriel Magalhaes

Piero Hincapié

Declan Rice

Myles Lewis-Skelly

Martin Odegaard

Bukayo Saka

Leandro Trossard

Kai Havertz

DT: Mikel Arteta

Tanto PSG como Arsenal saltarán al campo con sus principales figuras en busca de conquistar la ‘Orejona’, por lo que se espera un encuentro muy atractivo, intenso y con varias ocasiones de gol.

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Lesionados en ambos equipos

PSG : Quentin Ndjantou (Rotura del tendón en el isquiotibial derecho).

: Quentin Ndjantou (Rotura del tendón en el isquiotibial derecho). Arsenal: Ben White (Lesión en el ligamento medial de la rodilla derecha).

¿Cómo llegan ambos equipos?

El equipo dirigido por Luis Enrique intentará conquistar un nuevo título de Champions y lograr un bicampeonato, algo reservado para muy pocos clubes en la historia del torneo más prestigioso del ‘viejo continente’. Con figuras como Ousmane Dembélé liderando el ataque, el conjunto parisino buscará volver a celebrar y añadir otra ‘Orejona’ a su palmarés.

Por su lado, el Arsenal de Mikel Arteta afronta esta final con la confianza en lo más alto luego de conquistar la Premier League tras varios años de espera. Además, los ‘gunners’ tienen la oportunidad de escribir una página histórica, ya que nunca antes han conseguido ganar la Champions League.

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¿A qué hora juega y dónde ver PSG vs Arsenal?

En Perú, el encuentro entre los dirigidos por Luis Enrique y Mikel Arteta se podrá ver desde las 11:00 horas locales. En cuanto a la transmisión, estará a cargo de la cadena internacional ESPN para toda Sudamérica, con excepción de Brasil. Además, el contenido también estará disponible en la plataforma de streaming Disney+.

DATOS CLAVES

PSG y Arsenal jugarán la final de la UEFA Champions League este sábado 30 de mayo.

El técnico Luis Enrique buscará conseguir un bicampeonato histórico para el club francés.

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