Este sábado 30 de mayo se conocerá al nuevo campeón de Europa cuando París Saint-Germain (PSG) y Arsenal se enfrenten en la gran final de la UEFA Champions League 2025/2026. Ambos equipos han sido los mejores en este torneo y definirán el título en el Puskás Aréna, de Budapest, Hungría. Para este duelo, tanto Luis Enrique como Mikel Arteta van con lo mejor a disposición.
Ambos equipos llegan tras una destacada campaña y tendrán el objetivo de cerrar la temporada levantando el trofeo más importante del continente, en un partido que promete mucha intensidad, ritmo ofensivo y ocasiones de gol para ambos lados.
The Champions League final: Paris Saint-Germain 🆚 Arsenal— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 30, 2026
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Las alineaciones para PSG vs. Arsenal
A continuación, repasamos las alineaciones de PSG y Arsenal para este decisivo encuentro que definirá al nuevo campeón de la Champions League.
PSG
- Matvey Safonov
- Achraf Hakimi
- Marquinhos
- Willian Pacho
- Nuno Mendes
- João Neves
- Vitinha
- Fabián Ruiz
- Désiré Doué
- Ousmane Dembélé
- Khvicha Kvaratskhelia
- DT: Luis Enrique
ARSENAL
- David Raya
- Cristhian Mosquera
- William Saliba
- Gabriel Magalhaes
- Piero Hincapié
- Declan Rice
- Myles Lewis-Skelly
- Martin Odegaard
- Bukayo Saka
- Leandro Trossard
- Kai Havertz
- DT: Mikel Arteta
Tanto PSG como Arsenal saltarán al campo con sus principales figuras en busca de conquistar la ‘Orejona’, por lo que se espera un encuentro muy atractivo, intenso y con varias ocasiones de gol.
Lesionados en ambos equipos
- PSG: Quentin Ndjantou (Rotura del tendón en el isquiotibial derecho).
- Arsenal: Ben White (Lesión en el ligamento medial de la rodilla derecha).
¿Cómo llegan ambos equipos?
El equipo dirigido por Luis Enrique intentará conquistar un nuevo título de Champions y lograr un bicampeonato, algo reservado para muy pocos clubes en la historia del torneo más prestigioso del ‘viejo continente’. Con figuras como Ousmane Dembélé liderando el ataque, el conjunto parisino buscará volver a celebrar y añadir otra ‘Orejona’ a su palmarés.
Por su lado, el Arsenal de Mikel Arteta afronta esta final con la confianza en lo más alto luego de conquistar la Premier League tras varios años de espera. Además, los ‘gunners’ tienen la oportunidad de escribir una página histórica, ya que nunca antes han conseguido ganar la Champions League.
¿A qué hora juega y dónde ver PSG vs Arsenal?
En Perú, el encuentro entre los dirigidos por Luis Enrique y Mikel Arteta se podrá ver desde las 11:00 horas locales. En cuanto a la transmisión, estará a cargo de la cadena internacional ESPN para toda Sudamérica, con excepción de Brasil. Además, el contenido también estará disponible en la plataforma de streaming Disney+.
DATOS CLAVES
- PSG y Arsenal jugarán la final de la UEFA Champions League este sábado 30 de mayo.
- El técnico Luis Enrique buscará conseguir un bicampeonato histórico para el club francés.
- El equipo dirigido por Mikel Arteta disputará la final tras haber conquistado la Premier League.