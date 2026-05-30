Dónde ver EN VIVO PSG vs. Arsenal por la final de la Champions League: canales de TV y streaming online

PSG vs. Arsenal definen a un nuevo campeón de la Champions League este sábado 30 de mayo y aquí te contamos los canales para ver la final.

La gran final de la UEFA Champions League 2025-26 entre Paris Saint-Germain y Arsenal FC se jugará este sábado 30 de mayo y promete ser uno de los partidos más esperados de la temporada europea.

El encuentro se disputará desde las 11:00 AM (hora de Perú) en el Puskás Aréna, ubicado en Budapest, y definirá al nuevo campeón de Europa en un partido que tendrá frente a frente a los dos mejores equipos del torneo.

Paris Saint-Germain llega con el objetivo de conquistar una nueva corona europea de la mano de figuras como Ousmane Dembélé y Achraf Hakimi, mientras que Arsenal FC intentará volver a la cima continental con jugadores como Bukayo Saka y Martin Ødegaard.

El duelo entre franceses e ingleses será el último partido de la temporada europea y definirá al campeón de la UEFA Champions League 2025-26. Hay que mencionar que PSG ha sido campeón una vez, mientras que Arsenal solo ha disputado una final y la perdió.

¿Dónde ver EN VIVO PSG vs. Arsenal por TV?

La final entre Paris Saint-Germain y Arsenal FC podrá verse EN VIVO en Perú y gran parte de Sudamérica mediante las señales de:

  • ESPN
  • ESPN 2 (según operador)
  • Disney+ (streaming oficial)
¿Dónde ver PSG vs. Arsenal ONLINE y por streaming?

Si deseas seguir la final de la UEFA Champions League 2025-26 por internet, la transmisión ONLINE, EN DIRECTO y vía streaming estará disponible a través de:

  • Disney+ Premium
  • Aplicación oficial de ESPN para operadores autorizados

Las alineaciones del PSG vs. Arsenal en la final de la Champions League

PSG: Matvéi Safónov; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho y Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha y João Neves; Désiré Doué, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia

Arsenal: David Raya; Jurrién Timber, William Saliba, Gabriel Magalhaes y Riccardo Calafiori; Declan Rice, Myles Lewis-Skelly y Martin Ødegaard; Bukayo Saka, Viktor Gyökeres y Leandro Trossard

Datos claves

  • La final de la UEFA Champions League entre Paris Saint-Germain y Arsenal FC se disputará este sábado 30 de mayo.
  • El partido se jugará a las 11:00 AM (hora de Perú) en el Puskás Aréna de Budapest.
  • PSG registra un título en su historia, mientras que Arsenal FC busca su primer campeonato tras haber perdido su única final.
Aldo Cadillo
