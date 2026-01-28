¿Qué pasa si FC Barcelona gana, empata o pierde ante Copenhague por la UEFA Champions League 2025-26?

El FC Barcelona llega a la octava jornada de la Champions League con la misión crítica de asegurar un boleto directo a los octavos de final. El equipo dirigido por Hansi Flick ocupa actualmente la novena posición con 13 puntos, situándose justo en el límite de la zona de clasificación directa.

Si el Barcelona logra la victoria hoy, alcanzaría los 16 puntos y tendría garantizado prácticamente su ascenso al Top 8 de la tabla general. Este resultado es vital para evitar la ronda de play-off y reducir la carga de partidos en un calendario europeo que ya es bastante exigente.

En el escenario de un empate, el conjunto azulgrana sumaría 14 unidades, lo que probablemente lo dejaría estancado en la zona de repesca. Dependería entonces de que rivales como el Manchester City o el Chelsea pierdan sus encuentros para intentar escalar posiciones por diferencia de goles.

Una derrota ante el Copenhague complicaría el panorama deportivo del club, desplazándolo a la parte baja de la clasificación entre los puestos 17 y 24. Esto significaría que, en la ronda de eliminación previa, el Barça tendría que cerrar su llave como visitante ante un rival teóricamente más fuerte.

FC Barcelona piensa en este partido de Champions League. (Foto: X).

¿Cómo llega Copenhague contra FC Barcelona?

El Copenhague, por su parte, llega con la urgencia de sumar para no quedar fuera del Top 24 y despedirse de la competición. Los daneses han mostrado un bloque defensivo sólido en esta temporada, lo que pondrá a prueba la efectividad de la delantera liderada por Robert Lewandowski.

Hansi Flick ha enfatizado en rueda de prensa la importancia de la intensidad tras el desgaste físico mostrado en el último partido de liga. El técnico alemán busca que su equipo recupere la presión alta para forzar errores en la salida de balón del conjunto visitante desde los primeros minutos.

Barcelona buscará mejorar sus estadísticas

La diferencia de goles será el factor de desempate determinante si varios equipos terminan empatados en 16 puntos al finalizar la jornada. Por ello, más allá de ganar, el Barcelona tiene el incentivo deportivo de buscar un marcador abultado para mejorar su actual registro de +5 goles.

Clasificar directamente a octavos permitiría al cuerpo técnico gestionar mejor la plantilla y dar descanso a jugadores clave durante el mes de febrero. El objetivo deportivo es claro: ganar con autoridad para reafirmar el estatus del Barça como uno de los grandes candidatos al título continental.

FC Barcelona preparado para chocar contra el Copenhague. (Foto: X).

