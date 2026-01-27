Referente de Bayern Múnich puede cambiar el destino de Felipe Chávez

Bayern Múnich ya tiene la mira puesta en lo que resta del semestre para ir en búsqueda de los títulos de la Bundesliga y la UEFA Champions League. Sin embargo, a pocos días del final del mercado, un referente podría dejar la institución en los próximos días o a final de temporada. Esto podría afectar el futuro del peruano Felipe Chávez.

Publicidad

Publicidad

Se trata de uno de los jugadores de mayor tiempo en el Bayern Múnich. Leon Goretzka está en la puerta de salida del conjunto bávaro, aunque todavía no hay una oferta para formalizarlo. Lo cierto es que, al terminar su contrato a final de temporada, su adiós al club será tarde o temprano.

Goretzka ha tenido varios minutos durante los últimos partidos debido a algunas ausencias importantes. Sin embargo, la intención de la directiva bávara sería no renovarle y ahí se le abre la chance a algunos equipos europeos de contar con él.

Publicidad

Publicidad

Mientras tanto, los jóvenes del Bayern Múnich, que ya están haciendo sus primeras armas con el plantel profesional, podrían aprovechar su salida para ganar terreno en la consideración. Este es el caso de Felipe Chávez, quien ha empezado a ganar minutos valiosos en el último tiempo.

Leon Goretzka, entre Atlético de Madrid y AC Milan

De acuerdo a múltiples fuentes de Europa, Atlético de Madrid y AC Milan piensan en el fichaje de Leon Goretzka. La tendencia parece clara con el futuro del mediocampista de 30 años: dejará Bayern Múnich tras ocho años en el club sea ahora en enero o a final de temporada.

ver también Peligra Felipe Chávez y festeja Luis Díaz: Bayern Múnich fija su atención en un ex Boca

Atlético de Madrid ha hecho averiguaciones con el agente de Leon Goretzka durante las últimas horas, según informó el periodista de Sky Sport, Florian Plettenberg. Sin embargo, no ha hecho ningún tipo de ofrecimiento formal, aunque no se descarta que pueda hacerlo en los últimos días de mercado.

Publicidad

Publicidad

Leon Goretzka, con un pie afuera del Bayern (X @Plettigoal).

En todo caso, Goretzka entrará en los últimos meses de su contrato y podrá negociar contrato con cualquier club. Al interés del ‘Atleti’, hay que sumar al AC Milan, aunque su intención sería recién contratarlo en condición de libre a partir de julio.

Felipe Chávez, en lista para jugar por UEFA Champions League

Felipe Chávez ha sido uno de los prospectos que se ha ganado un lugar en el primer equipo en los últimos partidos y ha visto minutos en Bundesliga. No obstante, a horas del partido ante PSV Eindhoven, se confirmó su presencia en la convocatoria para este partido de la UEFA Champions League.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Por lo tanto, ocupará un lugar en el banco de suplentes, salvo algún cambio de último momento. Esto confirma que Vincent Kompany tiene muy en cuenta al futbolista peruano de sólo 18 años.

Con la inminente salida de Leon Goretzka sea en enero o a final de temporada, esto influirá en su futuro inmediato. Es que sin este experimentado mediocampista para la próxima campaña, podría abrirle una chance a Chávez para terminar de confirmarse en el plantel bávaro. Todo dependerá de lo que pase hasta los últimos días de este mercado y de las elecciones de Kompany.

Publicidad

Publicidad

Datos claves