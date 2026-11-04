Slavia Praga vs. Arsenal en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 4 de la Champions League

Slavia Praga y Arsenal se enfrentan este miércoles 4 de noviembre, en el Fortuna Arena, por la jornada 4 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Slavia Praga recibe a Arsenal este miércoles 4 de noviembre desde las 15:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, se disputará en el Fortuna Arena. El Arsenal llega a Praga con la chance de meter un pie y medio en los octavos, mientras el Slavia necesita un milagro para no despedirse de la fase de liga antes de tiempo.

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Los ingleses pelean arriba y quieren confirmar que son candidatos serios al título, mientras que el equipo checo ya piensa más en salvar el orgullo que en la clasificación.

La actualidad de ambos equipos

El Slavia Praga llega golpeado y sin margen de error. Suma apenas un punto en tres fechas, producto de una derrota con Lens, otra caída ante Sabah FK y un empate agónico frente a Fenerbahce que al menos le sirvió para sumar algo. Está 32° entre 36 equipos y necesita revertir una imagen que, hasta acá, no le alcanzó ni para competir de igual a igual.

El Arsenal, en cambio, se mueve con comodidad en la tabla. Viene de un empate 2-2 ante Bayern que no le impidió seguir entre los puestos de arriba, luego de una goleada 3-0 a Lille y un triunfo ajustado en Napoli. Con 7 puntos en tres partidos y el noveno puesto, el equipo inglés muestra regularidad y pretende aprovechar el envión para asegurar su lugar entre los mejores de la fase.

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El historial entre Slavia Praga y Arsenal

El historial es una aplanadora a favor del Arsenal, que ganó tres de los cinco cruces y nunca perdió ante el Slavia Praga. El equipo checo ni siquiera pudo convertirle un gol en los últimos tres antecedentes: cayó 3-0 el año pasado, 4-0 en 2021 y también sufrió una histórica goleada 7-0 en 2007. Los dos empates que figuran en la serie son la única resistencia que logró ofrecer con el paso de los años.

Últimos 5 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 04/11/2025 Slavia Praga vs. Arsenal 0-3 UEFA Champions League 15/04/2021 Slavia Praga vs. Arsenal 0-4 UEFA Europa League 08/04/2021 Arsenal vs. Slavia Praga 1-1 UEFA Europa League 07/11/2007 Slavia Praga vs. Arsenal 0-0 UEFA Champions League 23/10/2007 Arsenal vs. Slavia Praga 7-0 UEFA Champions League

Horario del partido

Perú: 15:00 hs

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Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Fenerbahce vs. Liverpool — miércoles 4 de noviembre, 12:45 hs

AEK Athens vs. Real Madrid — miércoles 4 de noviembre, 12:45 hs

Viking vs. Sabah FK — miércoles 4 de noviembre, 15:00 hs

Lens vs. Como 1907 — miércoles 4 de noviembre, 15:00 hs

RB Leipzig vs. Man City — miércoles 4 de noviembre, 15:00 hs

PSV vs. Brujas — miércoles 4 de noviembre, 15:00 hs

Porto vs. Napoli — miércoles 4 de noviembre, 15:00 hs

Dortmund vs. Betis — miércoles 4 de noviembre, 15:00 hs

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En síntesis