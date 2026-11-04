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Champions League

Slavia Praga vs. Arsenal en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 4 de la Champions League

Slavia Praga y Arsenal se enfrentan este miércoles 4 de noviembre, en el Fortuna Arena, por la jornada 4 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Slavia Praha vs. Arsenal, Champions League
Slavia Praha vs. Arsenal, Champions League

Slavia Praga recibe a Arsenal este miércoles 4 de noviembre desde las 15:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, se disputará en el Fortuna Arena. El Arsenal llega a Praga con la chance de meter un pie y medio en los octavos, mientras el Slavia necesita un milagro para no despedirse de la fase de liga antes de tiempo.

Los ingleses pelean arriba y quieren confirmar que son candidatos serios al título, mientras que el equipo checo ya piensa más en salvar el orgullo que en la clasificación.

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La actualidad de ambos equipos

El Slavia Praga llega golpeado y sin margen de error. Suma apenas un punto en tres fechas, producto de una derrota con Lens, otra caída ante Sabah FK y un empate agónico frente a Fenerbahce que al menos le sirvió para sumar algo. Está 32° entre 36 equipos y necesita revertir una imagen que, hasta acá, no le alcanzó ni para competir de igual a igual.

El Arsenal, en cambio, se mueve con comodidad en la tabla. Viene de un empate 2-2 ante Bayern que no le impidió seguir entre los puestos de arriba, luego de una goleada 3-0 a Lille y un triunfo ajustado en Napoli. Con 7 puntos en tres partidos y el noveno puesto, el equipo inglés muestra regularidad y pretende aprovechar el envión para asegurar su lugar entre los mejores de la fase.

El historial entre Slavia Praga y Arsenal

El historial es una aplanadora a favor del Arsenal, que ganó tres de los cinco cruces y nunca perdió ante el Slavia Praga. El equipo checo ni siquiera pudo convertirle un gol en los últimos tres antecedentes: cayó 3-0 el año pasado, 4-0 en 2021 y también sufrió una histórica goleada 7-0 en 2007. Los dos empates que figuran en la serie son la única resistencia que logró ofrecer con el paso de los años.

Últimos 5 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
04/11/2025Slavia Praga vs. Arsenal0-3UEFA Champions League
15/04/2021Slavia Praga vs. Arsenal0-4UEFA Europa League
08/04/2021Arsenal vs. Slavia Praga1-1UEFA Europa League
07/11/2007Slavia Praga vs. Arsenal0-0UEFA Champions League
23/10/2007Arsenal vs. Slavia Praga7-0UEFA Champions League

Horario del partido

  • Perú: 15:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Fenerbahce vs. Liverpool — miércoles 4 de noviembre, 12:45 hs
  • AEK Athens vs. Real Madrid — miércoles 4 de noviembre, 12:45 hs
  • Viking vs. Sabah FK — miércoles 4 de noviembre, 15:00 hs
  • Lens vs. Como 1907 — miércoles 4 de noviembre, 15:00 hs
  • RB Leipzig vs. Man City — miércoles 4 de noviembre, 15:00 hs
  • PSV vs. Brujas — miércoles 4 de noviembre, 15:00 hs
  • Porto vs. Napoli — miércoles 4 de noviembre, 15:00 hs
  • Dortmund vs. Betis — miércoles 4 de noviembre, 15:00 hs

En síntesis

  • Slavia Praga y Arsenal se enfrentan este miércoles 4 de noviembre por la jornada 4 de la Champions League.
  • El partido se transmitirá por ESPN3 y Disney+ Premium.
  • Slavia Praga suma 1 punto en el torneo.
  • Arsenal suma 7 puntos en el torneo.
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