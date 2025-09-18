Marcus Rashford tuvo un impresionante debut en Champions League con FC Barcelona. Es que el ex Manchester United hizo de las suyas y anotó por duplicado para el 2-1 ante Newcastle en St. James’ Park. El primero fue de cabeza, mientras que el segundo fue un golazo con un remate cruzado en la puerta del área.

Se destapó Rashford. No es para menos. Luego de que no tuviese lugar en Manchester United y con el final de su cesión en Aston Villa, se fue al Barcelona. Tuvo un gran impacto en este primer partido por la Champions League 2025-26 y en Inglaterra. También lo vio de cerca el entrenador Thomas Tuchel de la selección inglesa.

Rashford marcó a los 13 y a los 22 del segundo tiempo para el 2-0 de Barcelona ante Newcastle en la primera fecha de la fase liga de la UEFA Champions League 2025-26. El primero fue un cabezazo en el área, tras un centro de zurda de Jules Koundé desde la derecha, para vencer a Nick Pope.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Nueve minutos después, con las ‘Urracas’ golpeadas anímicamente, el delantero inglés les dio el tiro de gracia. Una jugada individual por el medio sacándose de encima a Sandro Tonali para un remate potente y cruzado, que se coló en el ángulo para el 2-0.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Recordá que todos los partidos de la UEFA Champions League los podés por Disney+. Hasta el 27 de septiembre, la plataforma ofrece un importante descuento para los nuevos suscriptores: 17,45 para Disney+ Standard y 34,45 para Disney+ Premium.

Newcastle descontó sobre el final del partido

Sobre el final, hubo algo de sufrimiento para FC Barcelona. Es que Anthony Gordon marcó el 1-2 con un remate de primera tras un buen centro de Jacob Murphy. St. James’ Park se prendió sobre el final, pero el Barça logró tranquilizar todo con la tenencia del balón.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Barcelona no tuvo un buen partido como visitante. Por momentos, se vio superado por un buen Newcastle, al que le faltó más profundidad y determinación para buscar el triunfo. Marcus Rashford rompió el cero, marcó sus primeros dos goles oficiales, y encaminó la victoria del equipo dirigido por Hansi Flick.

Tabla de posiciones de la fase liga de la UEFA Champions League 2025-26