VIDEO: los dos goles de Marcus Rashford para que Barcelona le gane 2-1 a Newcastle por Champions League

El ex Manchester United anotó por duplicado para que Barcelona se lleve un gran triunfo de St. James' Park. Mira los goles.

Por Hugo Avalos

El festejo de Marcus Rashford por sus goles al Newcastle.
El festejo de Marcus Rashford por sus goles al Newcastle.

Marcus Rashford tuvo un impresionante debut en Champions League con FC Barcelona. Es que el ex Manchester United hizo de las suyas y anotó por duplicado para el 2-1 ante Newcastle en St. James’ Park. El primero fue de cabeza, mientras que el segundo fue un golazo con un remate cruzado en la puerta del área.

Se destapó Rashford. No es para menos. Luego de que no tuviese lugar en Manchester United y con el final de su cesión en Aston Villa, se fue al Barcelona. Tuvo un gran impacto en este primer partido por la Champions League 2025-26 y en Inglaterra. También lo vio de cerca el entrenador Thomas Tuchel de la selección inglesa.

Rashford marcó a los 13 y a los 22 del segundo tiempo para el 2-0 de Barcelona ante Newcastle en la primera fecha de la fase liga de la UEFA Champions League 2025-26. El primero fue un cabezazo en el área, tras un centro de zurda de Jules Koundé desde la derecha, para vencer a Nick Pope.

Nueve minutos después, con las ‘Urracas’ golpeadas anímicamente, el delantero inglés les dio el tiro de gracia. Una jugada individual por el medio sacándose de encima a Sandro Tonali para un remate potente y cruzado, que se coló en el ángulo para el 2-0.

Recordá que todos los partidos de la UEFA Champions League los podés por Disney+. Hasta el 27 de septiembre, la plataforma ofrece un importante descuento para los nuevos suscriptores: 17,45 para Disney+ Standard y 34,45 para Disney+ Premium.

Newcastle descontó sobre el final del partido

Sobre el final, hubo algo de sufrimiento para FC Barcelona. Es que Anthony Gordon marcó el 1-2 con un remate de primera tras un buen centro de Jacob Murphy. St. James’ Park se prendió sobre el final, pero el Barça logró tranquilizar todo con la tenencia del balón.

Barcelona no tuvo un buen partido como visitante. Por momentos, se vio superado por un buen Newcastle, al que le faltó más profundidad y determinación para buscar el triunfo. Marcus Rashford rompió el cero, marcó sus primeros dos goles oficiales, y encaminó la victoria del equipo dirigido por Hansi Flick.

Tabla de posiciones de la fase liga de la UEFA Champions League 2025-26

#EQUIPOSPTSPJDGPGPEPP
1
Eintracht
Eintracht		31+4100
2
PSG
PSG		31+4100
3
Brujas
Brujas		31+3100
4
Sporting
Sporting		31+3100
5
St. Gilloise
St. Gilloise		31+2100
6
Bayern
Bayern		31+2100
7
Inter
Inter		31+2100
8
Arsenal
Arsenal		31+2100
9
Man City
Man City		31+2100
10
FK Qarabag
FK Qarabag		31+1100
11
Liverpool
Liverpool		31+1100
12
Barcelona
Barcelona		31+1100
13
Real Madrid
Real Madrid		31+1100
14
Tottenham
Tottenham		31+1100
15
Dortmund
Dortmund		110010
16
Juventus
Juventus		110010
17
Leverkusen
Leverkusen		110010
18
Bodo Glimt
Bodo Glimt		110010
19
Slavia Praga
Slavia Praga		110010
20
FC Copenhague
FC Copenhague		110010
21
Olympiacos
Olympiacos		110010
22
Pafos FC
Pafos FC		110010
23
Atlético
Atlético		01-1001
24
Benfica
Benfica		01-1001
25
Newcastle Utd
Newcastle Utd		01-1001
26
Marsella
Marsella		01-1001
27
Villarreal
Villarreal		01-1001
28
Chelsea
Chelsea		01-2001
29
PSV
PSV		01-2001
30
Napoli
Napoli		01-2001
31
Ajax
Ajax		01-2001
32
Athletic
Athletic		01-2001
33
Kairat Almaty
Kairat Almaty		01-3001
34
Monaco
Monaco		01-3001
35
Galatasaray
Galatasaray		01-4001
36
Atalanta
Atalanta		01-4001
Hugo Avalos
Hugo Avalos
