¿Juegan Rashford y Lewandowski? Alineaciones titulares de FC Barcelona vs. Getafe por LaLiga 2025-26

FC Barcelona y Getafe se enfrentan este domingo 21 de setiembre por la fecha 5 de LaLiga 2025-26. El duelo se juega en el Estadi Johan Cruyff de Cataluña. El conjunto culé de Hansi Flick está obligado a ganar para no perder de vista al líder Real Madrid, que ganó el sábado al Espanyol.

Barcelona llega a este partido con 10 puntos, es decir, que no perdió en esta liga española, pero un empate ante Rayo Vallecano le hizo perder terreno. Está en segundo lugar, pero el triunfo 2-0 de Real Madrid (tiene 15 unidades) ante Espanyol, lo alejó a cinco puntos del liderazgo.

Por eso, el Barça no puede relajarse y pondrá una alineación con varios titulares, pero también con algunos habituales suplentes. La gran baja será Lamine Yamal, lesionado, lo que permite el ingreso de Marcus Rashford en el once titular, como pasó ante Newcastle por UEFA Champions League. Robert Lewandowski descansaría.

Publicidad

Publicidad

Marcus Rashford fue héroe de Barcelona ante Newcastle (Getty Images).

Por su parte, Getafe está prendido en los primeros lugares. Ganó tres partidos y sólo perdió ante Valencia en el debut. Por eso, está con 9 unidades en el sexto lugar. José Bordalás, entrenador azulón, apuesta por una línea de cinco defensores y el poderío ofensivo de Borja Mayoral.

Las alineaciones titulares para FC Barcelona vs. Getafe

FC BARCELONA: Joan Garcia; Jules Koundé, Éric García, Andreas Christensen, Gerard Martín: Frenkie de Jong, Pedri, Fermín López; Raphinha, Marcus Rashford y Ferrán Torres. DT: Hansi Flick.

Publicidad

Publicidad

GETAFE: David Soria; Kiko Femenía, Dakonam Djené, Abdel Abqar, Domingos Duarte, Diego Rico; Luis Milla, Mauro Arambarri, Mario Martín; Adrián Liso y Borja Mayoral. DT: José Bordalás.

ver también VIDEO: los dos goles de Marcus Rashford para que Barcelona le gane 2-1 a Newcastle por Champions League

¿A qué hora juegan FC Barcelona vs. Getafe?

Estos son todos los horarios para el partido entre FC Barcelona y Getafe alrededor del mundo:

Perú, Ecuador, Colombia y Panamá: 02:00 PM .

. Bolivia, Venezuela, Chile, República Dominicana, Puerto Rico y Estados Unidos (ET): 03:00 PM .

. Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 04:00 PM .

. Estados Unidos (PT): 12:00 PM .

. México, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala: 01:00 PM .

. España, Alemania, Francia e Italia: 09:00 PM .

. Portugal y Reino Unido: 08:00 PM .

. Corea del Sur/Japón: 04:00 AM .

. China: 03:00 AM.

¿Dónde ver en vivo FC Barcelona vs. Getafe por la fecha 5 de LaLiga 2025-26?

FC Barcelona vs. Getafe se enfrentan este domingo 21 de setiembre en el Estadi Johan Cruyff por la fecha 5 de LaLiga 2025-26. El partido se podrá ver en vivo por ESPN, mientras que también estará disponible en la plataforma Disney+ para toda Sudamérica.

Publicidad

Publicidad

Hasta el 27 de setiembre, Disney+ ofrece un importante descuento para los nuevos suscriptores: 17,45 para Disney+ Estándar y 34,45 para Disney+ Premium.

En Centroamérica y México, el duelo entre el Barça y los Azulones irá por Sky Sports y Sky+. Por su parte, en los Estados Unidos se verá por las pantallas de ESPN Deportes, ESPN Select, ESPN App y fuboTV.