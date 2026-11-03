Villarreal vs. PSG: horario y dónde ver en vivo y online en Perú, por la jornada 4 de la Champions League

Villarreal recibe a PSG este martes 3 de noviembre desde las 15:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, se disputará en el Estadio de la Ceramica. El PSG llega como una aplanadora y Villarreal necesita un golpe de autoridad para no quedar afuera de la pelea antes de tiempo. La diferencia en la tabla ya dice bastante, pero esto se define en la cancha.
Ganar acá no solo da puntos: le cambia el humor a una fase de grupos que para el Villarreal arrancó cuesta arriba y que para el PSG viene siendo un paseo.
La actualidad de ambos equipos
El Villarreal no logra encontrar la regularidad en Champions. Cayó de visitante ante Liverpool por 3-4 en un partido que se le escapó en el tramo final, aunque antes había mostrado una cara distinta al golear 3-1 al Napoli en su cancha. La derrota ante Dortmund completa un arranque irregular que lo tiene 19° con apenas 3 puntos en tres fechas.
El PSG, en cambio, no da respiro. Viene de golear 4-2 al Barcelona como local y antes había hecho lo propio en campo del Manchester City con el mismo resultado. Si a eso se le suma el 6-1 a Slovan Bratislava, el equipo parisino es puntero con 9 puntos de 9 posibles y llega a España como una máquina de hacer goles.
Horario del partido
- Perú: 15:00 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: ESPN3, Disney+ Premium
- Argentina: ESPN3, Disney+ Premium
- Chile: ESPN, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN3, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN3, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN3, Disney+ Premium, inter
- México: FOX One
- Estados Unidos: Paramount+, DAZN
- Centroamérica: Disney+ Premium
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3, Movistar Liga de Campeones 4
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Shakhtar Donetsk vs. Sporting — martes 3 de noviembre, 12:45 hs
- Galatasaray vs. Stuttgart — martes 3 de noviembre, 12:45 hs
- Manchester United vs. Roma — martes 3 de noviembre, 15:00 hs
- LASK vs. Slovan Bratislava — martes 3 de noviembre, 15:00 hs
- Bodo Glimt vs. Lille — martes 3 de noviembre, 15:00 hs
- Feyenoord vs. Inter — martes 3 de noviembre, 15:00 hs
- Barcelona vs. Aston Villa — martes 3 de noviembre, 15:00 hs
- Atlético de Madrid vs. Bayern — martes 3 de noviembre, 15:00 hs
- Fenerbahce vs. Liverpool — miércoles 4 de noviembre, 12:45 hs
- AEK Athens vs. Real Madrid — miércoles 4 de noviembre, 12:45 hs
- Viking vs. Sabah FK — miércoles 4 de noviembre, 15:00 hs
- Slavia Praga vs. Arsenal — miércoles 4 de noviembre, 15:00 hs
- Lens vs. Como 1907 — miércoles 4 de noviembre, 15:00 hs
- RB Leipzig vs. Man City — miércoles 4 de noviembre, 15:00 hs
- PSV vs. Brujas — miércoles 4 de noviembre, 15:00 hs
- Porto vs. Napoli — miércoles 4 de noviembre, 15:00 hs
- Dortmund vs. Betis — miércoles 4 de noviembre, 15:00 hs
En síntesis
- Villarreal y PSG se enfrentan este martes 3 de noviembre por la jornada 4 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por ESPN3 y Disney+ Premium.
- Villarreal suma 3 puntos en el torneo.
- PSG suma 9 puntos tras vencer a Barcelona, Man City y Slovan Bratislava.