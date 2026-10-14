Desiré Doué ya supera lo que hizo Kylian Mbappé con PSG en la UEFA Champions League

Luego del partido de visita ante Manchester City, la figura de Desiré Doué hizo historia con PSG y sobrepasa de gran manera lo que en su momento se vio con Kylian Mbappé. A continuación, los detalles.

PSG visitó el día de hoy a Manchester City en el marco de la fecha 2 de la Fase Liga de la UEFA Champions League. En un encuentro con diversas llegadas y con un primer tiempo con ventaja de 3-0 a favor de los franceses, la presencia de Desiré Doué fue determinante para el gran nivel de su equipo y con ello superó en una singular estadística a lo hecho por Kylian Mbappé en el torneo.

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Recordando que Kylian Mbappé estuvo durante siete temporada en PSG, y en donde por cierto nunca pudo conseguir el título de la UEFA Champions League, resulta que tuvo un récord de 112 segundos para anotar y a la vez asistir en un encuentro de dicha competición europea. Bueno, ahora es Désiré Doué quien lo pasó por encima para empezar a golear a Manchester City en el Etihad Stadium.

¡GOLAZO A LO PSG! Los de Luis Enrique salieron de la presión a puro toque para que Doué defina al primer palo y anote el primero vs. Manchester City.



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Así es. Según ‘MisterChip‘, Désiré Doué tan solo requirió 100 segundos para marcar y asistir en el duelo de hoy ante Manchester City. Con ello dejó de lado lo hecho por ‘Donatello’ el pasado 22 de octubre del año 2019 cuando PSG apabulló 5-0 a Brujas con un doblete de Mauro Icardi y un triplete del crack francés. Dicho récord ya es historia y se destronó en la jornada de hoy.

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#OJOALDATO – Désiré Doué ha necesitado 100 segundos para marcar y asistir en el campo del Manchester City. Ningún jugador del PSG había reunido gol y asistencia tan rápido en un partido de Champions League: el precedente más veloz era de Kylian Mbappé, con 112 segundos contra el… pic.twitter.com/sjG1y8rarD — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) October 14, 2026

¿Cómo quedó el partido entre Manchester City vs. PSG por la Champions League?

Además del récord de Desiré Doué en el Etihad Stadium, el trámite del partido entre Manchester City vs. PSG estuvo plagado de grandes emociones de principio a fin. Si bien los franceses se pusieron 3-0 arribba, al inicio del segundo tiempo llegó el descuento de los ingleses por parte de Erling Haaland. Es más, los locales se fueron con todo en busca de otro descuento y estuvieron cerca.

Para sorpresa de muchos y cuando Manchester City estaba más atrevido que nunca, la figura de Maghnes Akliouche fue determinante para decretar el 4-1 en el resultado tras un gran remate con cierta cooperación de Gianluigi Donnarumma. El último descuento de los ‘Citizens’ llegó nuevamente gracias al delantero noruego y así terminó el duelo. Finalmente, fue triunfo parisino por 4-2.

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