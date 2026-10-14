Alineaciones de Estudiantes y Flamengo por la Copa Libertadores: formaciones probables

Se viene Estudiantes vs. Flamengo este jueves 15 de octubre desde las 19:30 hora de Perú por la Copa Libertadores: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Bajas y ausentes de Estudiantes y Flamengo
Estudiantes:
- Joaquin Correa (lesión muscular)
- Eric Meza (lesión muscular; vuelve en 1-2 semanas)
- Gabriel Neves (ausencia; vuelve a fines de diciembre de 2026)
- Jalil Elías (lesión muscular; vuelve en 1-2 semanas)
- Leandro Gonzalez Pirez (ausencia; vuelve en 1 fecha)
- Tomás Palacios (ausencia; vuelve en 1 fecha)
Flamengo:
- Danilo (ausencia; vuelve a mediados de noviembre de 2026)
- Giorgian de Arrascaeta (ausencia; vuelve a fines de noviembre de 2026)
- Ayrton (lesión en el muslo; vuelve a mediados de octubre de 2026)
- Evertton Araújo (lesión en el muslo; vuelve a principios de noviembre de 2026)
- Jorginho (ausencia; vuelve en 1 fecha)
Cómo llegan Estudiantes y Flamengo
Estudiantes viene de ganarle 1-0 a Corinthians y acumula 1 triunfo, 1 empate en sus últimos 2 partidos.
Flamengo viene de empatar 1-1 con Ind. del Valle y acumula 1 triunfo, 1 empate en sus últimos 2 partidos.
Las alineaciones de Estudiantes y Flamengo
Estudiantes (4-2-3-1): Fernando Muslera, Gastón Benedetti Taffarel, Santiago Nunez, Eros Nazareno Mancuso, Marcos Rojo, Baltasar Rodriguez, Ezequiel Piovi, Alexis Castro, Guido Carrillo, Joaquín Tobio Burgos, Tiago Palacios. DT: Alexander Medina.
Flamengo (4-2-3-1): Agustin Rossi, Alex Sandro, Léo Pereira, Léo Ortiz, Guillermo Varela, Lucas Paquetá, Saul Niguez, Erick Pulgar, Pedro, Samuel Lino, Jorge Carrascal. DT: Leonardo Jardim.
Suplentes de Estudiantes: Edwuin Cetre, Ramiro Funes Mori, Jose Sosa, Rodrigo Borzone, Santiago Arzamendia, Adolfo Gaich, Lucas Alario, Brian Aguirre, Fabricio Perez, Miguel Monsalve, Valente Pierani, Joaquin Pereyra.
Suplentes de Flamengo: Luiz Araújo, Anthony Valencia, Nicolas de la Cruz, Gonzalo Plata, Emerson, Bruno Henrique Pinto, Joaquín Freitas, Andrew, Vitão, Dyogo Alves, Johnny Góes, Victor Joao.
La previa de Estudiantes y Flamengo: todo lo que hay que saber
- Día: jueves 15 de octubre
- Hora: 19:30 (hora de Perú)
- Historial: 4 cruces — Estudiantes ganó 0, Flamengo ganó 3 y empataron 1
- Último antecedente: 21/05/2026: Flamengo 1-0 Estudiantes
- Próximo partido de Estudiantes: vs. Flamengo, viernes 23 de octubre
- Próximo partido de Flamengo: vs. Estudiantes, viernes 23 de octubre