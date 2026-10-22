Jairo Concha recibe un gesto cariñoso desde Alianza Lima antes de terminar contrato con Universitario

En Alianza Lima, opinaron sobre el presente deportivo de Jairo Concha. Todo esto, antes de que termine su contrato con el Club Universitario.

Leao Butrón, gerente de Academias, Franquicias y Divisiones Menores de Alianza Lima, sorprendió al ambiente deportivo al pronunciarse sobre el gran momento de Jairo Concha en Universitario. El exarquero e histórico referente blanquiazul destacó la calidad futbolística y el profesionalismo del mediocampista, a quien considera una de las figuras más importantes del conjunto crema.

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La admiración en Alianza Lima por Jairo Concha

En declaraciones para ‘Sin Falta Podcast’, el directivo victoriano no escatimó en elogios para el volante, dejando en claro la alta estima que le tiene. “Jairo Concha es uno de los mejores de la ‘U’, siempre lo he dicho. No puedes responsabilizar por cosas que no influyen directamente en tu rendimiento”, afirmó al defenderlo del entorno mediático.

Jairo Concha vence su contrato a final de la temporada 2026. (Foto: X).

Asimismo, Butrón le restó importancia a los constantes cuestionamientos virtuales que recibe el jugador por su pasado en La Victoria. “Las redes sociales son como los grillos, hacen bulla, pero te acercas y hacen silencio”, enfatizó para graficar el ruido exterior.

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Más allá de la clásica rivalidad, el dirigente blanquiazul remarcó su deseo de ver al volante triunfar a gran escala. “Que sea lo mejor para su futuro, es un buen profesional, quiero que le vaya bien. Fuera de bromas, me gustaría que pudiera dar el salto fuera del país”, confesó sobre el futuro del mediocampista.

La verdad sobre su salida de Alianza Lima

Uno de los momentos más llamativos de la entrevista fue cuando el directivo recordó la etapa del volante en Alianza Lima, soltando detalles que reabren la conversación entre la hinchada íntima. “Jairo es muy tranquilo, muy profesional, me sorprende cómo se cuida, las horas, la alimentación, etc.”, destacó sobre sus hábitos intachables.

Al abordar su partida de Matute, Butrón hizo una confesión que encendió las alarmas sobre lo que realmente ocurrió en las negociaciones pasadas. “Yo pensé que él (Concha) no quería seguir en Alianza, pero no fue tanto así”, reveló, dejando entrever que las puertas del club victoriano tal vez nunca estuvieron del todo cerradas para él.

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Alianza Lima no quiso perder a Jairo Concha

En esa misma línea, el funcionario victoriano admitió que en la directiva existía el firme deseo de asegurar la permanencia del talentoso mediocampista. “Pensé que Alianza podría renovarle porque era un gran jugador”, comentó con nostalgia.

Este inesperado gesto y las palabras de aprecio desde la dirigencia íntima llegan justo cuando Concha se encuentra próximo a culminar su vínculo contractual con Universitario. El guiño desde La Victoria deja flotando en el aire la interrogante sobre si este acercamiento público podría ser el primer paso para volver a cruzar sus caminos en un futuro cercano.

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