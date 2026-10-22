Flamengo vs. Estudiantes: horario y dónde ver en vivo y online en Perú, por las semifinales de la Copa Libertadores

Flamengo y Estudiantes se enfrentan este jueves 22 de octubre, por las semifinales de la Copa Libertadores. Los detalles de la televisación.

Flamengo recibe a Estudiantes este jueves 22 de octubre desde las 19:30 hora de Perú. El encuentro corresponde a las semifinales de la Copa Libertadores. La serie quedó abierta después del 0-0 en Buenos Aires y ahora todo se define en una sola noche. Flamengo tiene la obligación de hacerse fuerte de local si quiere meterse en la final.

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El que gane esta revancha avanza a la final de la Copa Libertadores, así que no hay margen para especular demasiado tiempo. Un empate con goles podría estirar la definición hasta los penales, algo que ninguno de los dos quiere llegar a jugar.

La actualidad de ambos equipos

Flamengo viene de ese 0-0 como visitante en Argentina, un resultado que le sirve pero que lo obligó a no perder la ida. Antes de eso había igualado 1-1 de local contra Independiente del Valle y había ganado 2-0 como visitante en el mismo cruce, así que el equipo carioca llega con rodaje y sin perder en sus últimas tres presentaciones.

Estudiantes repite la misma racha de no derrotas: empató sin goles de local en la ida, pero antes había ganado 1-0 como visitante frente a Corinthians y había sacado un empate 1-1 también contra el equipo brasileño en su cancha. El equipo argentino llega entero a Río de Janeiro, con la tranquilidad de no haber recibido goles en el partido de ida.

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El historial entre Flamengo y Estudiantes

Entre los dos se enfrentaron cinco veces y la ventaja es clara para Flamengo, que ganó tres y nunca perdió ante Estudiantes. Hubo dos empates, y en materia de goles el equipo brasileño también se impone con 4 contra 3. El antecedente más reciente es justamente el 0-0 de la ida de esta semifinal, un resultado que mantiene la serie completamente abierta.

Últimos 5 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 16/10/2026 Estudiantes vs. Flamengo 0-0 CONMEBOL Libertadores 21/05/2026 Flamengo vs. Estudiantes 1-0 CONMEBOL Libertadores 30/04/2026 Estudiantes vs. Flamengo 1-1 CONMEBOL Libertadores 26/09/2025 Estudiantes vs. Flamengo 1-0 CONMEBOL Libertadores 19/09/2025 Flamengo vs. Estudiantes 2-1 CONMEBOL Libertadores

Horario del partido

Perú: 19:30 hs

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Por dónde ver el partido

Todos los partidos de las semifinales

Palmeiras vs. Fluminense — miércoles 21 de octubre, final 0-1

En síntesis

Flamengo y Estudiantes se enfrentan este jueves 22 de octubre por las semifinales de la Copa Libertadores.

se enfrentan este jueves 22 de octubre por las semifinales de la Copa Libertadores. El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium .

y . Flamengo llega tras empatar con Estudiantes 0-0.

llega tras empatar con Estudiantes 0-0. Estudiantes llega tras empatar con Flamengo 0-0.