Estudiantes vs. Flamengo en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por las semifinales de la Copa Libertadores

Estudiantes y Flamengo se enfrentan este jueves 15 de octubre, por las semifinales de la Copa Libertadores. Los detalles de la televisación.

Estudiantes se mete en las semifinales de la Copa Libertadores con la obligación de frenar a un Flamengo que llega como gran candidato, y todo se define el jueves 15 de octubre.

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Hay un lugar en la final en juego, y la serie promete paridad pese a que el historial reciente favorece claramente al equipo brasileño.

Horario del partido

Perú: 19:30 hs

Por dónde ver el partido

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La actualidad de ambos equipos

Estudiantes llega con paso firme: viene de ganarle 1-0 a Corinthians como visitante, después de un empate 1-1 ante el mismo rival y un contundente 3-0 sobre Universidad Católica. El equipo argentino muestra solidez defensiva y necesita sostener ese nivel para dar el batacazo ante un rival de jerarquía.

Flamengo, por su parte, acumula una racha pareja: empató 1-1 con Independiente del Valle como local, le ganó 2-0 de visitante al mismo equipo y antes había vencido 2-1 a Cruzeiro. El favoritismo que carga el equipo brasileño en esta llave tiene que ver tanto con su presente como con su historia reciente ante Estudiantes.

El historial entre Estudiantes y Flamengo

Entre ambos se enfrentaron cuatro veces y el dominio es claramente de Flamengo, que ganó tres de esos duelos y empató el restante, sin caer nunca. La diferencia de gol también lo respalda: 4 a 3 a su favor. El antecedente más reciente terminó 1-0 para Flamengo, aunque el partido anterior había sido un empate 1-1, lo que muestra que Estudiantes puede complicarlo cuando le toca jugar en su cancha.

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Últimos 4 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 21/05/2026 Flamengo vs. Estudiantes 1-0 CONMEBOL Libertadores 30/04/2026 Estudiantes vs. Flamengo 1-1 CONMEBOL Libertadores 26/09/2025 Estudiantes vs. Flamengo 1-0 CONMEBOL Libertadores 19/09/2025 Flamengo vs. Estudiantes 2-1 CONMEBOL Libertadores

Todos los partidos de las semifinales

Fluminense vs. Palmeiras — miércoles 14 de octubre, final 1-2

En síntesis

Estudiantes y Flamengo se enfrentan este jueves 15 de octubre por las semifinales de la Copa Libertadores.

se enfrentan este jueves 15 de octubre por las semifinales de la Copa Libertadores. El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium .

y . Estudiantes llega tras vencer a Corinthians 1-0.

llega tras vencer a Corinthians 1-0. Flamengo llega tras empatar con Ind. del Valle 1-1.