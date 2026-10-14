Estudiantes vs. Flamengo en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por las semifinales de la Copa Libertadores

Estudiantes se mete en las semifinales de la Copa Libertadores con la obligación de frenar a un Flamengo que llega como gran candidato, y todo se define el jueves 15 de octubre.
Hay un lugar en la final en juego, y la serie promete paridad pese a que el historial reciente favorece claramente al equipo brasileño.
Horario del partido
- Perú: 19:30 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: ESPN, Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
Estudiantes llega con paso firme: viene de ganarle 1-0 a Corinthians como visitante, después de un empate 1-1 ante el mismo rival y un contundente 3-0 sobre Universidad Católica. El equipo argentino muestra solidez defensiva y necesita sostener ese nivel para dar el batacazo ante un rival de jerarquía.
Flamengo, por su parte, acumula una racha pareja: empató 1-1 con Independiente del Valle como local, le ganó 2-0 de visitante al mismo equipo y antes había vencido 2-1 a Cruzeiro. El favoritismo que carga el equipo brasileño en esta llave tiene que ver tanto con su presente como con su historia reciente ante Estudiantes.
El historial entre Estudiantes y Flamengo
Entre ambos se enfrentaron cuatro veces y el dominio es claramente de Flamengo, que ganó tres de esos duelos y empató el restante, sin caer nunca. La diferencia de gol también lo respalda: 4 a 3 a su favor. El antecedente más reciente terminó 1-0 para Flamengo, aunque el partido anterior había sido un empate 1-1, lo que muestra que Estudiantes puede complicarlo cuando le toca jugar en su cancha.
Últimos 4 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|21/05/2026
|Flamengo vs. Estudiantes
|1-0
|CONMEBOL Libertadores
|30/04/2026
|Estudiantes vs. Flamengo
|1-1
|CONMEBOL Libertadores
|26/09/2025
|Estudiantes vs. Flamengo
|1-0
|CONMEBOL Libertadores
|19/09/2025
|Flamengo vs. Estudiantes
|2-1
|CONMEBOL Libertadores
Todos los partidos de las semifinales
- Fluminense vs. Palmeiras — miércoles 14 de octubre, final 1-2
En síntesis
- Estudiantes y Flamengo se enfrentan este jueves 15 de octubre por las semifinales de la Copa Libertadores.
- El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium.
- Estudiantes llega tras vencer a Corinthians 1-0.
- Flamengo llega tras empatar con Ind. del Valle 1-1.