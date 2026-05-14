El gran momento de Beto da Silva hace que los clubes de Liga 1 lo busquen. El atacante dijo ser hincha de este equipo grande, y quiere estar.

El presente de Beto da Silva en el Deportivo Garcilaso ha vuelto a poner su nombre en la vitrina principal del fútbol peruano. Tras mostrar un nivel sostenido en el Cusco, el atacante rompió el silencio sobre sus deseos a futuro y el club que ocupa su corazón.

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En una reciente entrevista para el programa Mano a Mano, el delantero de 29 años fue consultado sobre la posibilidad de retornar a un club de los denominados “grandes”. Sus palabras no dejaron dudas sobre su identificación con una institución en particular.

El vínculo inquebrantable con Sporting Cristal

A pesar de haber vestido diversas camisetas en el Perú y el extranjero, Da Silva reconoció que su lazo con Sporting Cristal trasciende lo profesional. El jugador nacido en La Florida recordó con nostalgia sus inicios en la institución celeste.

"𝗦𝗢𝗬 𝗛𝗜𝗡𝗖𝗛𝗔 𝗗𝗘 𝗖𝗥𝗜𝗦𝗧𝗔𝗟, 𝗠𝗘 𝗤𝗨𝗘𝗗𝗢́ 𝗘𝗦𝗔 𝗘𝗦𝗣𝗜𝗡𝗔" 😔



🗣️ Beto da Silva: "Estoy muy feliz en Garcilaso, pero estar y trascender en un equipo grande es la ilusión de todos. En Alianza todo salió mal y me quedó esa espina".



"En Cristal me fui peleando… pic.twitter.com/te7G0zmMYn — DENGANCHE (@denganche) May 14, 2026

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“Yo soy hincha desde siempre, entonces también me quedó esa espina”, confesó el delantero respecto a su salida del club rimense. Beto siente que, tras haber jugado finales y marcharse muy joven, su ciclo en el Rímac no se cerró de la mejor manera.

Una revancha necesaria en la Liga 1

El atacante comparó su paso por los dos clubes más representativos en los que militó, marcando una clara diferencia entre su experiencia en Matute y su paso por el Rímac. Mientras que en Alianza Lima siente que las circunstancias jugaron en su contra, en Cristal el sentimiento es de pertenencia.

Actualmente, Da Silva asegura estar feliz y enfocado en los objetivos del Deportivo Garcilaso. Sin embargo, dejó la puerta abierta para un esperado retorno al equipo de sus amores, confiando en que su madurez actual le permitiría brillar nuevamente.

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Madurez y regularidad futbolística

Con 29 años, Beto atraviesa una etapa de estabilidad física que le fue esquiva en temporadas anteriores. Esta versión renovada del delantero es la que alimenta la ilusión de los hinchas celestes que aún recuerdan su explosiva aparición en 2015.

El mercado de pases de la Liga 1 sigue de cerca sus pasos, y aunque su presente es cusqueño, el deseo de “trascender en un grande” parece ser el motor que guía su carrera hoy en día. Para el atacante, la opción de volver a casa siempre estará sobre la mesa.

Beto da Silva jugando en Sporting Cristal en 2015. (Foto: X).

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