Ahora que Sporting Cristal atraviesa un momento muy complicado en el Torneo Apertura 2026, la postura de cambiar rápidamente el chip deberá mostrarse ya que en pocos días disputarán una nueva jornada de la Copa Libertadores 2026. El rival de turno será Junior en condición de visita, pero existe una mala noticia para los celestes que tiene que ver con la lesión de Santiago González.

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Fuente: Getty Images.

Santiago González, quien salió sentido del partido frente a Palmeiras en Matute la semana pasada y que no pudo jugar ni ante Alianza Lima ni tampoco ayer contra FC Cajamarca, está muy complicado en el físico y prácticamente quedaría descartado para ser parte de la delegación de Sporting Cristal que viaje a Colombia para jugar frente a Junior en el Estadio Romelio Martínez.

“El que está complicado y no creo que llegue para el partido frente a Junior es Santiago González ya que tiene un desgarro en el aductor. Ello va a complicar mucho su participación en ese partido”; reveló el comunicador deportivo Percy Ramos en la previa del encuentro que se disputó el día de ayer entre FC Cajamarca vs. Sporting Cristal en el Estadio Héroes de San Ramón.

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De esta manera, la estrategia de Zé Ricardo tendría que cambiar pensando en el duelo ante Junior en condición de visita. El próximo miércoles 20 de mayo a las 21:00 horas será un escenario determinante para pensar en una posible clasificación de Sporting Cristal, de lo contrario complicarán sus chances y las críticas por parte de los hinchas inundarán aún más el presente del equipo.

¿Quiénes podrían reemplazar a Santiago González en el duelo Junior vs. Sporting Cristal?

En el marco de la fecha 5 del Grupo F de la Copa Libertadores 2026, Sporting Cristal enfrentará a Junior en el Estadio Romelio Martínez y es muy probable que Santiago González ni siquiera forme parte de la lista de convocados para viajar a Colombia. Por ello es que Zé Ricardo deberá meter mano en el equipo titular si es que pretende mantener el sistema 4-4-2 que viene mostrando.

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El principal reemplazante del ‘Santi’ González sería Juan Cruz González, quien durante los últimos partidos viene jugando de titular. Otra opción es que Irven Ávila pueda moverse al extremo derecho para que Felipe Vizeu y Luis Iberico sean los delanteros. Finalmente, el cambio de sistema a 4-3-3 parece mucho más complicado, aunque todo dependerá de la evaluación del comando técnico.

Fuente: Sporting Cristal.

La tabla de posiciones del Grupo F de la Copa Libertadores 2026

# Equipo PJ G E P GF GC DG PUNTOS 1 Palmeiras 4 2 2 0 6 3 3 8 2 Cerro Porteño 4 2 1 1 3 2 1 7 3 Sporting Cristal 4 2 0 2 4 4 0 6 4 Junior 4 0 1 3 1 5 -4 1

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