FC Cajamarca 2-1 Sporting Cristal EN VIVO y GRATIS por el Torneo Apertura 2026: minuto a minuto del segundo tiempo

FC Cajamarca y Sporting Cristal se enfrentan en el Héroes de San Ramón por la fecha 15 del Torneo Apertura. Ambos equipos buscan escalar posiciones en la tabla tras un irregular certamen.

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Con goles de Hernán Barcos y Jonathan Betancourt, FC Cajamarca se lo dio vuelta a Sporting Cristal y le gana 2-1 este viernes 15 de mayo en el Estadio Héroes de San Ramón por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1. Ambos equipos buscan un triunfo para escalar posiciones. El ‘Celeste’, en tanto, se anticipa a lo que será un duro partido por Copa Libertadores 2026 ante Junior. El partido se puede ver en vivo por L1MAX y L1 Play. También puedes seguir las acciones en el minuto a minuto de Bolavip Perú.

Sporting Cristal adelanta su partido de la fecha 15 debido a que se juega la clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores ante Junior el próximo miércoles. El certamen continental es su prioridad, ya que en la Liga 1 marcha en el undécimo puesto con 17 puntos, muy lejos del líder Alianza Lima, que tiene 33.

FC Cajamarca, por su parte, ha tenido una mejoría en sus últimos partidos. Ganó los últimos dos: ante Sport Boys (3-2) y el clásico ante UTC (1-2). Por eso, salió del último lugar de la tabla y está en en lugar 17º con 13 unidades.

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Sigue el minuto a minuto de FC Cajamarca vs. Sporting Cristal

Así fue el golazo de Yoshimar Yotún para el 1-0 de Sporting Cristal

🎩🪄🇵🇪 YOSHIMAR YOTÚN y un GOLAZO desde la MITAD DE LA CANCHA digno del PUSKÁS 🔥pic.twitter.com/t6jNUxFYmZ — Fanáticos del Fútbol – Perú (@fanaticospe) May 15, 2026

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