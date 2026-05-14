Así quedaron los grupos de la Copa Caliente de la Liga 2026: formato, cruces, fechas y más detalles

Con equipos de Liga 1 y Liga 2, se acaban de confirmar los cruces de la primera edición de la Copa Caliente de la Liga 2026. Veamos todos los detalles.

La Copa Caliente de la Liga 2026 tendrá su primera edición. En un formato muy parecido al de la FA CUP que se juega en Inglaterra, en esta ocasión hablamos de que equipos de la Liga 1 y de la Liga 2 tendrán la oportunidad de enfrentarse entre sí para finalmente conocer al campeón. A continuación, descubre cómo quedaron conformados todos los grupos.

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👏 El formato que tanto extrañabas ESTÁ DE VUELTA. pic.twitter.com/aM01irdhnJ — Copa Caliente de la Liga🏆 (@CopadelaLigape) May 15, 2026

El día de hoy se realizó la ceremonia del sorteo oficial para conocer a los integrantes y las zonas que integrarán. Con 34 equipos participantes, el formato indica que se dividirán en zona de grupos y en donde los 2 primeros accederán a una siguiente ronda hasta llegar a la tan ansiada final. Eso sí, serán partidos únicos y se jugará desde el 11 de junio hasta el 15 de noviembre.

Es importante tener en cuenta que la Copa Caliente de la Liga 2026 arrancará durante la realización del Mundial 2026. Por ello es que los distintos equipos de la Liga 1 y de la Liga 2 tendrán la oportunidad de mantenerse en competencia e incluso de alinear distintos jugadores que quizá no hayan tenido tantos minutos en la temporada, tales como juveniles y habituales suplentes.

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Los grupos de la Copa Caliente de la Liga 2026

Grupo A | Alianza Lima, Alianza Atlético, César Vallejo y Carlos Mannucci.

| Alianza Lima, Alianza Atlético, César Vallejo y Carlos Mannucci. Grupo B | Comerciantes Unidos, Juan Pablo II y ADA de Jaén.

| Comerciantes Unidos, Juan Pablo II y ADA de Jaén. Grupo C | UTC, Cajamarca FC y Deportivo Llacuabamba.

| UTC, Cajamarca FC y Deportivo Llacuabamba. Grupo D | Universitario, Atlético Grau y Pirata FC.

| Universitario, Atlético Grau y Pirata FC. Grupo E | Sport Huancayo, ADT, Alianza Universidad y Unión Minas.

| Sport Huancayo, ADT, Alianza Universidad y Unión Minas. Grupo F | Cusco FC, Cienciano, Deportivo Garcilaso y Binacional.

Fuente: Copa Caliente de la Liga.

Fuente: Copa Caliente de la Liga.

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¿Dónde ver la Copa Caliente de la Liga 2026?

Por el momento, se ha podido conocer que los partidos de la Copa Caliente de la Liga 2026 serán transmitidos por la señal exclusiva de Bicolor+. El novedoso streaming de la Federación Peruana de Fútbol tendrá los derechos de este campeonato, según el periodista Gustavo Peralta, a la espera de la confirmación de que L1 MAX se puede sumar. Además, en Bolavip Perú podrás disfrutar de todas las incidencias de los duelos más importantes gracias al minuto a minuto.

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