Los resultados que necesita Sporting Cristal para clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores 2026

Sporting Cristal depende de sí mismo para clasificar a octavos de la Copa Libertadores 2026, así que veremos qué necesita en los duelos de visita frente a Junior y Cerro Porteño.

Terminó la fecha 4 de la Copa Libertadores 2026 y Sporting Cristal aún tiene muchas chances de clasificación a octavos de final. Si bien perdieron el primer lugar del Grupo F, hoy en día dependen de sí mismos para conseguir el objetivo y por ello es que a continuación revisaremos cuáles son los resultados que necesitan para inscribir su nombre en una siguiente ronda luego de muchos años.

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Fuente: Sporting Cristal.

Es importante recordar que Sporting Cristal no clasifica a octavos de final de una Copa Libertadores desde la edición del año 2004, así que hablamos de una sequía más que histórica. Ahora, teniendo en cuenta que los rivales actuales en el Grupo F son Palmeiras, Cerro Porteño y Junior, el mejor de los escenarios para los celestes es lograr triunfos en los dos partidos que restan.

Sporting Cristal visitará a Junior y luego enfrentará a Cerro Porteño en Asunción, así que de sumar los 6 puntos hablamos de que llegarían a las 12 unidades en el Grupo F. En el caso de no conseguir victorias, lo ideal sería que derroten a los colombianos y luego esperar un triunfo de Palmeiras ante los paraguayos en Brasil. En dicho caso, la última jornada será determinante.

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Entendiendo que Palmeiras es el favorito para ser líder del Grupo F de la Copa Libertadores 2026, Sporting Cristal necesita de al menos 4 puntos más para llegar a los 10 y así conseguir un boleto a los octavos de final. En el peor de los panoramas de terminar igualado con Cerro Porteño y con un empate en Asunción en la última fecha, los rimenses avanzarían gracias al triunfo logrado en el Callao.

Fechas y horarios confirmados de los próximos partidos de Sporting Cristal en la Copa Libertadores 2026

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Sporting Cristal se alista para disputar los últimos dos partidos del Grupo F de la Copa Libertadores 2026. El primero será frente a Junior el miércoles 20 de mayo a las 21:00 horas en el Estadio Romelio Martínez de Barranquilla y luego viajarán a la ciudad de Asunción para enfrentar a Cerro Porteño el jueves 28 de mayo a las 17:00 horas en el Estadio La Nueva Olla.

Los liderados técnicamente por Zé Ricardo tienen una enorme posibilidad de meterse a octavos de final de la Copa Libertadores 2026 si es que logran los resultados anteriormente expuestos. No representa ser una tarea sencilla, pero podrían conseguirlo de mantener el nivel mostrado en las primeras fechas. De no ser así, aún contarían con la chance de sumarse a la Copa Sudamericana 2026.

Fuente: Sporting Cristal.

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La tabla de posiciones del Grupo F de la Copa Libertadores 2026

# Equipo PJ G E P GF GC DG PUNTOS 1 Palmeiras 4 2 2 0 6 3 3 8 2 Cerro Porteño 4 2 1 1 3 2 1 7 3 Sporting Cristal 4 2 0 2 4 4 0 6 4 Junior 4 0 1 3 1 5 -4 1

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