¿Qué canales transmitirán el Alianza Lima vs. 2 de Mayo por la Copa Libertadores 2026?

Alianza Lima inicia su aventura en la Copa Libertadores 2026 este miércoles 4 de febrero. El cuadro íntimo visitará al Sportivo 2 de Mayo en Paraguay por el duelo de ida de la Fase 1 del torneo continental.

¿Qué canales transmitirán el Alianza Lima vs. 2 de Mayo?

Para los seguidores en territorio peruano, la señal oficial de televisión encargada de transmitir el encuentro será ESPN. Este canal llevará todas las incidencias en directo desde el Estadio Río Parapití, donde los “íntimos” buscan dar el primer paso hacia la siguiente ronda.

Si prefieres seguir el partido por internet, la plataforma Disney+ Premium emitirá el duelo vía streaming para toda Sudamérica. Es la opción ideal para ver el debut internacional de los dirigidos por Pablo Guede desde cualquier dispositivo móvil o Smart TV.

Una excelente noticia para los hinchas es que el partido se podrá ver de forma gratuita en diversas plataformas digitales. El canal de YouTube de Telefe y la aplicación Pluto TV transmitirán el juego en vivo, permitiendo que nadie se quede fuera de la emoción copera.

Alianza Lima vs. 2 de Mayo por Copa Libertadores 2026. (Foto: X).

¿A qué hora jugarán Alianza Lima vs. 2 de Mayo?

Los horarios para seguir este enfrentamiento a nivel mundial ya están confirmados. En Perú, Colombia y Ecuador la cita es a las 7:30 p.m.; mientras que en Paraguay, Argentina, Chile y Uruguay el balón rodará desde las 9:30 p.m.

En otras latitudes, los hinchas en México y Centroamérica podrán sintonizarlo a las 6:30 p.m. Para quienes se encuentren en Estados Unidos, la hora de inicio varía según la zona, siendo las 7:30 p.m. (Miami) y en España el duelo se verá a la 1:30 a.m. del jueves.

Alianza Lima vs. 2 de Mayo en vivo por Copa Libertadores

Si no tienes acceso a una pantalla, Bolavip Perú tendrá el minuto a minuto más completo con estadísticas en tiempo real y alertas de goles. En su portal podrás seguir cada detalle, amonestación y jugada de peligro de este trascendental partido de forma gratuita.

El ganador de esta llave, que se definirá el 11 de febrero en Matute, deberá enfrentar a Sporting Cristal en la Fase 2. Alianza Lima llega motivado tras sus últimos resultados en la Liga 1 y espera imponer su jerarquía en este 2026.

Alianza Lima vs. 2 de Mayo jugarán en Paraguay. (Foto: X).

