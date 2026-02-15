Celebra Sporting Cristal: así llegará 2 de Mayo al duelo de ida por la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026

Sporting Cristal consiguió su primer triunfo en el Torneo Apertura 2026 frente a Juan Pablo II y ahora se preparan para debutar en la Copa Libertadores 2026. En el marco de la Fase 2 del torneo continental, los celestes enfrentarán en condición de visita a 2 de Mayo y por ello es que a continuación veremos cómo llega el equipo paraguayo al partido de ida que se disputará en Pedro Juan Caballero.

Sabiendo que 2 de Mayo eliminó a Alianza Lima en la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026 con un resultado global de 2-1, ahora los dirigidos por Eduardo Ledesma quieren volver a hacer historia cuando enfrenten a Sporting Cristal. Si bien el triunfo ante los íntimos los empoderó futbolísticamente, en su último partido por la Liga Paraguaya les fue muy mal.

Fuente: 2 de Mayo.

Por la fecha 5 de la Liga Paraguaya, 2 de Mayo perdió 3-0 ante Sportivo Ameliano jugando en la ciudad de Villeta. Los goles fueron anotados Walter Rodríguez (22′), Elvio Vera (63′) y Jorge Sanguina (90’+1), así que en la previa parece que los paraguayos no llegarán tan finos que digamos al primer partido de la llave de Fase 3 de la Copa Libertadores 2026 frente a Sporting Cristal.

Ahora, es importante mencionar y destacar que 2 de Mayo guardó a sus principales elementos en el más reciente encuentro que jugaron frente a Sportivo Ameliano. En una clara señal de priorizar la recuperación de sus baluartes más importantes pensando en un nuevo desafío en la Copa Libertadores 2026, está clarísimo que buscarán asegurar un buen resultado jugando de locales en la ida.

¿Cómo llega Sporting Cristal al duelo de ida ante 2 de Mayo por la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026?

Sporting Cristal venció 2-0 a Juan Pablo II en la ciudad de Chongoyape en el marco de la fecha 2 del Torneo Apertura 2026 y recién pudieron quedarse con una victoria en este inicio del campeonato peruano. En los partidos previos perdieron 2-1 ante FBC Melgar en el Estadio Alberto Gallardo y empataron 1-1 frente a Deportivo Garcilaso en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Con 4 puntos de 9 posibles, los dirigidos técnicamente por Paulo Autuori todavía generan diversas dudas entre sus hinchas. La falta de eficacia en área rival y la poca confianza en los delanteros son aspectos que hoy en día incluso se cuestionan en el ámbito deportivo local, así que veremos qué tanto mejoran de cara al duelo de ida ante 2 de Mayo por la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026 que se disputará el próximo martes 17 de febrero a las 19:30 horas.

Fuente: Sporting Cristal.

