Presidente de 2 de Mayo asegura que Alianza Lima los subestimó en la llave de Copa Libertadores 2026

Alianza Lima no pudo cumplir con las expectativas en el inicio de la Copa Libertadores 2026 y quedó eliminado en la Fase 1 a manos de 2 de Mayo. En la previa se habló mucho sobre el favoritismo que existía por parte de los blanquiazules y de que tendrían que plasmarlo en la cancha. Esto finalmente nunca ocurrió en la llave y por eso el presidente del equipo paraguayo habló.

Sabiendo que eran tomados como el ‘Patito Feo‘ de la contienda frente a Alianza Lima y que en el papel no tenía nada que perder, las palabras de Hugo Romero generan cierta polémica por la manera en cómo se refiere al equipo blanquiazul ahora que los dejaron fuera del camino en la Copa Libertadores 2026. Mencionó a la soberbia y a la subestimación como aspectos que sintieron en su momento.

“Creo que nos subestimaron un poco los peruanos. Nosotros salimos a jugar de igual a igual y tuvimos chances para anotar. Fue una noche épica para nosotros. Ahora tenemos que ir paso a paso, con mucha humildad en la Libertadores. El equipo mostró mucho carácter y se vistió de grande en Lima”; declaró el presidente de 2 de Mayo en una reciente charla con ‘Monumental AM 1080‘.

El nuevo objetivo de 2 de Mayo en la Copa Libertadores 2026 se llama Sporting Cristal

Luego de eliminar a Alianza Lima en la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026, ahora 2 de Mayo se alista para enfrentar nuevamente a un peruano. Sporting Cristal será el rival del equipo paraguayo en la Fase 2 del torneo continental, así que los paraguayos tienen más o menos una idea de lo que es el ambiente en el país y frente a ello es que incluso el entrenador ya tiene una postura bien marcada.

“Considerábamos que iba a jugar otro tipo de juego. Nos adaptamos y las que tuvimos no supimos aprovechar porque también tuvimos para marcar. Siempre espero del fútbol peruano el trabajo del balón con gente de buen pie. Me sorprendió Alianza Lima en ese sentido. Espero que Sporting Cristal sea un equipo que juegue, que intente mover el balón porque es la característica del fútbol peruano”; manifestó Eduardo Ledesma luego del partido en Matute.

Día y hora de la llave entre Sporting Cristal vs. 2 de Mayo por la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026

En el marco de la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026, el primer duelo entre Sporting Cristal y 2 de Mayo se jugará el martes 17 de febrero a las 19:30 horas en el Estadio Río Parapití de Pedro Juan Caballero. El encuentro decisivo se disputará el martes 24 de febrero a las 19:30 horas en el Estadio Miguel Grau del Callao. El ganador de esta llave continental se enfrentará al vencedor de la eliminatoria entre Huachipato de Chile y Carabobo de Venezuela.

DATOS CLAVES