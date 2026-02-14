Es tendencia:
Juan Pablo II College vs. Sporting Cristal EN VIVO y GRATIS por el Torneo Apertura 2026 vía L1MAX

Sporting Cristal tiene una dura visita a Chongoyape para enfrentar al Juan Pablo II College de Christian Cueva. Sigue las acciones en vivo.

Juan Pablo II College recibe a Sporting Cristal en Chongoyape por la Liga 1.
Juan Pablo II College y Sporting Cristal se enfrentan este sábado 14 de febrero desde las 15:15 horas en el Complejo Juan Pablo II de Chongoyape. Se trata del duelo correspondiente a la jornada 3 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 de Perú. El partido se puede ver por L1MAX con el arbitraje de Michael Espinoza.

Ambos equipos aún no han ganado en el Torneo Apertura del fútbol peruano en esta temporada. Juan Pablo II College, que tiene a Christian Cueva como una de sus grandes figuras, igualó 3-3 ante FC Cajamarca en su estreno, pero viene de una dura derrota 6-1 ante Cienciano en la jornada anterior.

Sporting Cristal, por su parte, tampoco conoce la victoria en este campeonato. Debutó con un empate 1-1 en Cusco ante Deportivo Garcilaso, pero viene de caer como local por 2-1 ante FBC Melgar en el Alberto Gallardo. Por lo cual, se ve obligado a sumar de a tres puntos en Chongoyape.

Los dos equipos están en la parte baja de la tabla de posiciones. ‘El Equipo Papal’ está en la decimoséptima ubicación en la tabla de posiciones con sólo un punto. En tanto, si bien también tiene el mismo puntaje, por diferencia de gol, los ‘Celestes’ se ubican en el duodécimo lugar.

SPORTING CRISTAL TIENE UN OJO PUESTO EN LA LIBERTADORES

Sporting Cristal tiene una buena prueba en Chongoyape, en la previa a su debut en la Copa Libertadores 2026.

El próximo martes 17 de febrero jugará en Paraguay ante el sorprendente 2 de Mayo, equipo que eliminó a Alianza Lima del certamen continental. Será el partido de ida, ya que siete días después, deberá enfrentarlo en Perú por la vuelta.

JUAN PABLO II COLLEGE Y SPORTING CRISTAL VAN POR SU PRIMER TRIUNFO

Duelo entre equipos que no han ganado en este Torneo Apertura 2026. Juan Pablo II College, con Christian Cueva a la cabeza, recibe al Sporting Cristal de Paulo Autuori en Chongoyape. Ambos equipos quieren salir de los últimos lugares de la tabla de posiciones.

