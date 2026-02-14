Juan Pablo II College vs. Sporting Cristal EN VIVO y GRATIS por el Torneo Apertura 2026 vía L1MAX

Juan Pablo II College y Sporting Cristal se enfrentan este sábado 14 de febrero desde las 15:15 horas en el Complejo Juan Pablo II de Chongoyape. Se trata del duelo correspondiente a la jornada 3 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 de Perú. El partido se puede ver por L1MAX con el arbitraje de Michael Espinoza.

Ambos equipos aún no han ganado en el Torneo Apertura del fútbol peruano en esta temporada. Juan Pablo II College, que tiene a Christian Cueva como una de sus grandes figuras, igualó 3-3 ante FC Cajamarca en su estreno, pero viene de una dura derrota 6-1 ante Cienciano en la jornada anterior.

Sporting Cristal, por su parte, tampoco conoce la victoria en este campeonato. Debutó con un empate 1-1 en Cusco ante Deportivo Garcilaso, pero viene de caer como local por 2-1 ante FBC Melgar en el Alberto Gallardo. Por lo cual, se ve obligado a sumar de a tres puntos en Chongoyape.

Los dos equipos están en la parte baja de la tabla de posiciones. ‘El Equipo Papal’ está en la decimoséptima ubicación en la tabla de posiciones con sólo un punto. En tanto, si bien también tiene el mismo puntaje, por diferencia de gol, los ‘Celestes’ se ubican en el duodécimo lugar.