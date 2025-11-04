Con Palmeiras-Flamengo en Lima cerca: Conmebol considera cambiar la sede de la final de la Copa Libertadores

Conmebol analiza un cambio para la sede de la final de la Copa Libertadores. Cuando falta menos de un mes para la definición de la edición 2025, que enfrentará a Palmeiras y Flamengo en el Estadio Monumental de Lima, sorprendieron las declaraciones de un directivo del organismo sudamericano respecto a la posibilidad.

Publicidad

Publicidad

Es que Juan Emilio Roa, Director Comercial de Conmebol, deslizó la chance que la sede de la final de la Copa Libertadores salga de Sudamérica en próximas ediciones. Esto lo dijo al reconocido medio The Athletic, lo que permitiría repetir lo ya ocurrido alguna vez cuando en 2018, la final de vuelta entre River y Boca Juniors se jugó en el Estadio Santiago Bernabéu de España.

La intención de la Conmebol con llevar la final de su torneo más importante fuera de Sudamérica es, precisamente, generar más interés global. En tal caso, es una posibilidad, más allá de que este directivo reveló que hay una hoja de ruta pensada para los próximos años.

Lima se prepara para la final entre Palmeiras y Flamengo (X @Libertadores).

Publicidad

Publicidad

Las posibilidades de que Conmebol lleve la final de la Copa Libertadores fuera de Sudamérica

Juan Emilio Roa sorprendió con sus declaraciones. Evidentemente, desde Conmebol buscan llevar más allá de Sudamérica todo su emporio y sus torneos para recibir no sólo mayor atención sino también más réditos económicos. Por supuesto, por ahora, se trata de ideas y no planes materializados.

“Es algo que creemos que tenemos que hacer para hacer crecer el interés. Por eso, estamos trabajando en una serie de medidas para hacer que crezca el interés fuera de Sudamérica“, dijo el Director Comercial de Conmebol al periodista Dan Sheldon del mencionado medio.

ver también Copa Libertadores confirmó la hora oficial de la final entre Palmeiras vs. Flamengo en el Monumental

“Estamos desarrollando la narrativa y la experiencia de la marca durante la final y tratando de generar más historias sobre los clubes y los jugadores“, expuso en base a la definición del certamen continental. La idea es que la Libertadores cree todavía más para el resto del mundo.

Publicidad

Publicidad

Los antecedentes de la sede de la final de la Copa Libertadores fuera de Sudamérica

El caso River vs. Boca de 2018 fue el primero en darse fuera de Sudamérica y fue por hechos extradeportivos. Fue para el partido de vuelta cuando hubo incidentes en la previa en el Estadio Monumental de Buenos Aires y evitó su realización. Así, la final se mudó a un destino fuera de Sudamérica.

Recordada es la definición de dicha final de Copa Libertadores de 2018. River le ganó a Boca en tiempo extra por 3-1 para consagrarse campeón en el mítico Estadio Santiago Bernabéu de Madrid ante los ojos del mundo.

Publicidad

Publicidad

En el último tiempo, se incrementaron los casos de partidos disputados por fuera del país de origen. Es el caso de algunas finales o Supercopas en Europa que se han realizado en países exóticos, pero fuertes económicamente como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos o Marruecos, entre otros.

A su vez, LaLiga estuvo a punto de tener su primer partido oficial por fuera de España. FC Barcelona y Villarreal se iban a enfrentar en Miami en diciembre próximo, pero finalmente, optaron por posponer esta posibilidad. Por su parte, la Serie A llevará el partido entre AC Milan y Como en febrero de 2026 a Perth, Australia.

DATOS CLAVES

Juan Emilio Roa , Director Comercial de Conmebol , deslizó la chance de una final fuera de Sudamérica .

, Director Comercial de , deslizó la chance de una final fuera de . La final de la Copa Libertadores 2025 enfrentará a Palmeiras y Flamengo en el Estadio Monumental de Lima .

enfrentará a en el Estadio . En 2018, la final de vuelta entre River y Boca Juniors se jugó en el Estadio Santiago Bernabéu de España.

Publicidad