Copa Libertadores confirmó la hora oficial de la final entre Palmeiras vs. Flamengo en el Monumental

La Conmebol anunció de manera oficial el horario para la esperada final de la Copa Libertadores 2025, que enfrentará a Palmeiras y Flamengo. El duelo brasileño promete paralizar Sudamérica y ya tiene definida la hora exacta de inicio.

Así lo confirmaron las redes sociales de la Copa Libertadores. A partir de una impactante publicación, la organización definió que se juegue en un horario muy distinto al que se venía dando en los partidos entre Palmeiras y Flamengo.

El duelo, que definirá al nuevo campeón del continente, ya tiene todos los detalles confirmados por la organización y la Copa Libertadores definió que el partido final empiece a las 4:00 PM de Perú y 6:00 PM de Brasil, muy distinto al horario nocturno que se venía dando.

De esta forma, la final de la Copa Libertadores 2025 se jugará con luz natural entre Palmeiras vs. Flamengo, pero terminará con los reflectores prendidos para ver el momento de la consagración y de la premiación en el estadio Monumental.

Palmeiras vs. Flamengo jugarán la final de la Copa Libertadores. (Foto: Copa Libertadores)

¿A qué hora será la final de la Copa Libertadores?

La final de la Copa Libertadores se jugará desde las 4:00 PM (Hora de Perú) y 6:00 PM (Hora de Brasil) entre Palmeiras vs. Flamengo. La ciudad de Lima será la sede y el estadio Monumental el escenario escogido.

Hay que mencionar que tanto Palmeiras como Flamengo tienen 3 títulos de Copa Libertadores y el campeón sumará su cuarta conquista, con lo que será el equipo brasileño con más títulos en toda la historia del campeonato.

La final de la Copa Libertadores será este sábado 29 de noviembre desde las 4:00 PM. (Foto: Copa Libertadores)

¿Cuándo Palmeiras vs. Flamengo juegan la final de la Copa Libertadores?

Palmeiras vs. Flamengo jugarán la final de la Copa Libertadores este sábado 29 de noviembre en el estadio Monumental de Ate.

¿En qué canal se verá en vivo la final de la Copa Libertadores?

La final de la Copa Libertadores se podrá ver en vivo y en directo por la señal de ESPN y Disney+. Además, también podrás ver el partido final entre Palmeiras vs. Flamengo por la aplicación de ESPN y Disney+. De igual modo, tendrás el minuto a minuto gratis por Bolavip Perú.

Datos claves

La final de la Copa Libertadores 2025 enfrentará a los equipos brasileños Palmeiras y Flamengo.

El partido por la final iniciará a las 4:00 PM de Perú y 6:00 PM de Brasil.

El duelo por el campeonato se jugará en el estadio Monumental con luz natural.

