Lima se ha convertido en el epicentro del deporte en Sudamérica durante estos días, aunque las cuestiones logísticas y organizativas dejan dudas. Es que los Juegos Bolivarianos 2025 han estado en el ojo de la tormenta y, en pocos días, se viene la final de la Copa Libertadores 2025 en el Estadio Monumental. Sobre estos dos eventos habló el propio presidente de Perú, José Jerí.

La organización de los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima han sido parte de la polémica por varios retrasos, fallas logísticas y muchos cambios sobre la hora para que se lleven a cabo. Se espera mucho de este evento, sobre todo, por el éxito de los Juegos Panamericanos de Lima 2019, pero las críticas han sido muy duras con la organización.

Precisamente, el presidente de la República, José Jerí, tuvo que responder por las fallas en la organización de estos históricos Juegos. “Desde un primer momento dije que hay que defender los intereses de la Patria. En este caso, también los eventos deportivos que se organizan en el Perú deben salir de la mejor manera posible. Y hemos asumido la responsabilidad de empujar el coche para que nuestra imagen país quede bien“, dijo en una nota con Willax Televisión.

Los fallos ya conocidos en los Bolivarianos no fueron pasados por altos y Jerí dio la cara. “Es cierto que hay errores y los hay, pero todo gobierno tiene la obligación de asumir el reto y poner la cara. Es cierto que la organización no satisface a muchos, pero tenemos que trabajar para que este evento salga adelante con todo y críticas porque entiendo que hacerlo significaba el inicio de muchos otros”, reconoció.

José Jerí sabe que Perú “debe dar la talla” para la final de la Copa Libertadores

Mientras continúan los Juegos Bolivarianos, Lima también será protagonista de otro evento importante, la final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Flamengo en el Estadio Monumental de Lima. José Jerí espera que Perú dé la talla en un evento de semejante dimensión.

“Por encima de todo está primero la imagen Perú; lo que transmitimos hacia afuera. Se vienen otros eventos de la Conmebol en Lima y tenemos que dar la talla“, aseveró. Así, espera que lo que pasó con los Juegos Bolivarianos no repercuta en la final de Libertadores.

Por lo pronto, se espera una gran cantidad de hinchas brasileños, tanto de Palmeiras como de Flamengo. El mayor reto para Perú será, precisamente, dar la talla desde lo organizativo, pero también garantizando la seguridad tanto de extranjeros como de los habitantes locales.

De hecho, en esto último, ya hubo focos de tensión entre simpatizantes de Flamengo y Palmeiras en los alrededores del Monumental de Ate. Por eso, la seguridad debe ser la principal tarea que las autoridades deben tener en cuenta para la final del próximo sábado 29 de noviembre.

¿Por qué Lima fue elegida para albergar la final de la Copa Libertadores 2025?

La elección de Lima como sede de la final de la Copa Libertadores 2025 fue explicada recientemente por el director comercial de Conmebol, Juan Emilio Rosa, en una entrevista con RPP. “Definitivamente, Lima es una ciudad atractiva para cualquier turista“, empezó diciendo.

“Ustedes tienen una ciudad maravillosa y un montón de cosas, entre ellas la gastronomía. Lima queda ante los ojos del mundo; nosotros tenemos vendida esta final de Libertadores a más de 196 países. Independientemente de esto, nosotros tenemos un acuerdo que permite que el partido sea transmitido en vuelos comerciales y también en cruceros”, continuó.

Y cerró: “A nosotros nos enorgullece mucho decir que, en la final de las Libertadores, prácticamente no hay un rincón del mundo donde no se pueda ver. Entonces, definitivamente, posiciona al Perú y, en este caso, a la ciudad de Lima ante el ojo del mundo, lo cual contribuye enormemente”.

