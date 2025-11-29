Palmeiras – Flamengo: las alineaciones de Abel Ferreira y Filipe Luis para la final de la Copa Libertadores 2025

Palmeiras y Flamengo se enfrentan este sábado 29 de noviembre en la gran final de la Copa Libertadores 2025. El Estadio Monumental de Lima es el escenario para esta definición en donde ambos buscan una nueva consagración continental. Los dos equipos mantienen dudas hasta último momento pensando en las alineaciones.

Publicidad

Publicidad

Llega el momento de la verdad tanto para Palmeiras como para Flamengo. Los dos equipos han tenido un gran torneo. El Verdao, prácticamente, tuvo un andar perfecto, aunque tuvo que sufrir en semifinales, pero eliminó de gran forma a Liga de Quito, incluso dando vuelta un 0-3 en el global. Por su parte, el ‘Mengao’ ha ido de menor a mayor en la competencia.

Las novedades de Palmeiras y Flamengo para la final de la Copa Libertadores

Los dos equipos tienen dudas para sus alineaciones titulares en la final de Lima. Por el lado de Palmeiras, hay cierta expectativa por el mediocampo que puede poner Abel Ferreira. No se descarta algún cambio de último momento por parte del entrenador portugués.

A su vez, para este partido, no contará con Weverton, Lucas Evangelista ni con Paulinho por sendas lesiones. La baja del experimentado arquero es la más importante, aunque Carlos Miguel ha llegado bien al club y estará en la final como titular.

Publicidad

Publicidad

Weverton fue parte de la conferencia de prensa previa junto a Abel Ferreira (Getty Images).

Por el lado de Flamengo, también hay dudas en la defensa y en el ataque. La gran incógnita pasa por saber si Léo Ortiz podrá jugar o no debido a que está volviendo de una lesión. Si todo está bien, será titular por encima de Danilo, que deberá esperar su chance.

ver también Pronósticos Palmeiras vs Flamengo: dos gigantes en busca de la gloria en la final de la Copa Libertadores 2025

En tanto, en el ataque, Everton Cebolinha, Luiz Araújo y Jorge Carrascal se pelean por estar en la final. Dos de ellos serán los acompañantes de Bruno Henrique, quien se perfila para reemplazar al lesionado Pedro, la baja más importante del ‘Mengao’ en Lima.

Publicidad

Publicidad

Pedro, la principal baja para la final de la Copa Libertadores (Getty mages).

La alineación de Palmeiras para la final de la Copa Libertadores

Sin Weverton, Lucas Evangelista ni Paulinho, Abel Ferreira tendría la siguiente alineación titular para Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Murilo, Gustavo Gómez, Joaquín Piquerez; Bruno Fuchs, Andreas Pereira, Raphael Veiga, Allan; Flaco López y Vítor Roque.

Publicidad

Publicidad

La alineación de Flamengo para la final de la Copa Libertadores

Filipe Luis, por su parte, sin Pedro y, a pesar de que no tiene todo confirmado, alinearía a los siguientes futbolistas en Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho, Giorgian de Arrascaeta; Luiz Araújo, Jorge Carrascal y Bruno Henrique.

¿A qué hora se juega la final de la Copa Libertadores 2025 entre Palmeiras y Flamengo?

Estos son los horarios para la final de la Copa Libertadores 2025 en las distintas latitudes:

18:00 | Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay

17:00 | Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela y Estados Unidos (ET)

16:00 | Colombia, Perú, Panamá y Ecuador

15:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

21:00 | España

Publicidad

Publicidad

¿Dónde ver en vivo Palmeiras vs. Flamengo por la final de la Copa Libertadores 2025?

Estos son los canales y las plataformas en donde se podrá ver en vivo y en directo la final de la Copa Libertadores 2025:Publicidad

Argentina | Fox Sports, Telefe, Pluto TV y Disney+ Premium

Brasil | ESPN, Rede Globo, Ge TV, Paramount+, ESPN y Disney+ Premium

Chile | Chilevisión, ESPN Premium, Pluto TV y Disney+ Premium

Resto de Sudamérica | ESPN, Pluto TV, Telefe (YouTube) y Disney+ Premium

México | ESPN, ESPN 2, Pluto TV y Disney+ Premium

DATOS CLAVES

Palmeiras y Flamengo definen la Libertadores 2025 este 29 de noviembre en el Estadio Monumental .

definen la este en el . Abel Ferreira confirma a Carlos Miguel y Vítor Roque como titulares tras la lesión de Weverton .

confirma a y como titulares tras la lesión de . Filipe Luis alinea a Bruno Henrique y Jorge Carrascal en Flamengo ante la baja de Pedro.

Publicidad