¡Hubo botellazos! Tenso momento por cruce entre hinchas de Flamengo y Palmeiras en plena calle de Lima

Faltan pocas horas para la final de la Copa Libertadores 2025 entre Palmeiras y Flamengo en el Estadio Monumental de Lima. Desde hace varios días, hinchas de ambos equipos han copado la capital de Perú con vistas a este encuentro trascendental, que paralizará no sólo Sudamérica sino también todo el mundo. Pero, pensando en el duelo, hay tensión constante entre las hinchadas de ambos conjuntos.

Publicidad

Publicidad

Las parcialidades de Palmeiras y Flamengo son de las más numerosas de todo Brasil y Lima se ha convertido en su ciudad anfitriona. Eso no quita que ambos tengan sus diferencias, sobre todo con la final de la Copa Libertadores a la vuelta de la esquina y así se ha visto durante estos días.

A falta de 24 horas para la gran definición en el Monumental de Ate, el distrito de Miraflores tuvo un momento de suma tensión cuando las hinchadas de los dos equipos se cruzaron a pocos metros una de la otra. Afortunadamente, más allá de algunos actos de violencia espontánea, el hecho no pasó a mayores.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Botellazos entre micro de Palmeiras contra hinchas de Flamengo

El periodista Gerson Cuba mostró en su cuenta de X (Twitter) un video donde se vio cómo un bus con hinchas de Palmeiras pasó por las calles de Miraflores donde concentraban cientos de hinchas de Flamengo. Muchos tomaron esto como una provocación de parte de los del ‘Verdao’ contra los del ‘Mengao’.

Tweet placeholder

ver también Pronósticos Palmeiras vs Flamengo: dos gigantes en busca de la gloria en la final de la Copa Libertadores 2025

Otros videos de este momento en Miraflores muestran cómo hay hinchas de Flamengo que tuvieron que ver sí o sí cómo pasaba el bus y le gritaban de todo a los de Palmeiras. No obstante, desde la primera grabación se pueden escuchar y ver botellazos entre ambas parcialidades, pero sin lamentar heridos graves.

Publicidad

Publicidad

En toda Lima, se han puesto varios carteles en portugués pidiendo a los aficionados que no realicen ningún tipo de acto de violencia y que se garantice la seguridad. Esta ciudad no ha tenido un año fácil, ya que ha tenido que afrontar serios problemas sociales desde la inseguridad hasta las protestas sociales por la delicada situación sociopolítica.

Miraflores ya tuvo acto de violencia entre hinchas de Palmeiras y Flamengo

A comienzos de semana, ya hubo algunos actos vandálicos de ambas parcialidades en Miraflores. A su vez, hubo botellazos entre ambos en un duelo que causó susto para los habitantes de la capital peruana.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Por fortuna, la situación se calmó entre ambas hinchadas con el correr de los días. Se aguarda por el partido que afrontarán este sábado Palmeiras y Flamengo para definir al campeón de la Copa Libertadores 2025.

¿A qué hora se juega la final de la Copa Libertadores 2025 entre Palmeiras y Flamengo?

Estos son los horarios para la final de la Copa Libertadores 2025 en las distintas latitudes:

18:00 | Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay

17:00 | Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela y Estados Unidos (ET)

16:00 | Colombia, Perú, Panamá y Ecuador

15:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

21:00 | España

¿Dónde ver en vivo Palmeiras vs. Flamengo por la final de la Copa Libertadores 2025?

Estos son los canales y las plataformas en donde se podrá ver en vivo y en directo la final de la Copa Libertadores 2025:

Publicidad

Publicidad

Argentina | Fox Sports, Telefe, Pluto TV y Disney+ Premium

Brasil | ESPN, Rede Globo, Ge TV, Paramount+, ESPN y Disney+ Premium

Chile | Chilevisión, ESPN Premium, Pluto TV y Disney+ Premium

Resto de Sudamérica | ESPN, Pluto TV, Telefe (YouTube) y Disney+ Premium

México | ESPN, ESPN 2, Pluto TV y Disney+ Premium

Estados Unidos | Fanatiz, Fubo Sports, beIN Sports y beIN Sports Ñ

DATOS CLAVES