Conmebol anunció documental de la eliminación de Boca Juniors a manos de Alianza Lima

Este no ha sigo uno de los mejores años para Alianza Lima en la Copa Libertadores. El cuadro ‘Blanquiazul’ clasificó como Perú 4 y terminó eliminado antes de tiempo. Esto a manos de un equipo que recién debutó en este certamen internacional. No obstante, a pesar de eso se conoció que se viene un documental del cuadro de La Victoria.

Mediante una publicación en sus redes sociales, la Conmebol anunció que se vienen imágenes inéditas de lo que fue el ‘Bombonerazo’. La eliminación de Boca Juniors a manos de Alianza Lima de Néstor Gorosito. Es posiblemente uno de los hitos más importantes que ha tenido el cuadro ‘Blanquiazul’ a nivel internacional y por eso, el máximo ente del fútbol en Sudamérica, busca rememorar este hecho.

El 25 de febrero será el estreno de este documental que contará con imágenes exclusiva de este triunfo importante para Alianza Lima. También se podrá ver testimonio de algunos jugadores como es el caso de Paolo Guerrero o Hernán Barcos. Los cuales fueron parte de este equipo, también el portero Guillermo Viscarra que finalizó siendo el héroe con el penal atajado en la tanda de los 12 pasos.

Video del documental de Alianza Lima:

¿Qué dicen los hinchas del documental de Alianza Lima?

Las redes sociales han comenzado a arder después del anuncio de este documental. Sobre todo de hinchas de diferentes equipos, entre los que están los de Boca Juniors, que no dudaron en sorprenderse por este anuncio. Muchos piensan que esto lo está haciendo el cuadro de Alianza Lima, por lo que consideran que están magnificando un hecho que no debería ser tomado en cuenta de esta forma.

Por otro lado, también están los hinchas peruanos que se burlan del cuadro de Alianza. Pues consideran que esto no debería de celebrarse, pues al ser un partido de pre libertadores, no debería ser tan importante. Así que se va viendo diferentes opiniones sobre este documental.

Opinión de los hinchas (Foto: X).

Datos Claves