Hasta hace dos meses, a inicios de febrero, André Carrillo celebraba un nuevo título con Corinthians, la Supercopa Rei (de Brasil) al vencer 2-0 a Flamengo. Ahora, su presente es completamente diferente: acumula nueve partidos sin ganar, marcha en el decimosexto lugar tras 10 partidos en el Brasileirão, despidieron a Dorival Júnior y los jugadores del Timão fueron amenazados por la barra.

Publicidad

Corinthians perdió como local ante Inter de Porto Alegre por 1-0 el pasado domingo. La derrota no fue una más y agotó la paciencia tanto de los dirigentes como de los propios hinchas que decidieron actuar a su manera para tratar de revertir la mala imagen del equipo paulista en los últimos partidos.

La primera decisión importante fue la salida de Dorival Júnior. La directiva del Timão no dudó en prescindir del entrenador ganador de la Copa de Brasil 2025 y la mencionada Supercopa Rei 2026. Su despido venía siendo un rumor durante la fecha FIFA de marzo (el Brasileirão se siguió jugando igual) y la derrota del domingo terminó por decretar su adiós.

Publicidad

André Carrillo, que venía de jugar en Europa con la Selección Peruana, no jugó ante Inter y se quedó en el banco de suplentes. Durante los últimos partidos, si bien sumó minutos, su rendimiento no ha estado a la altura y las críticas se acumulan contra él. Desde su arribo en setiembre de 2024, es su momento más complicado en el club, incluso peor que la salida de Ramón Díaz (abril de 2025).

¿Quién reemplaza a Dorival Júnior como DT de Corinthians?

Con la salida de Dorival Júnior de la dirección técnica de Corinthians, la directiva buscó rápidamente un reemplazo. Si bien llegaron a ofrecerse varios nombres, entre ellos, el hijo de Ramón Díaz, Emiliano Díaz, quienes ambos fueron despedidos del club en 2025, se definió por un nombre.

Fernando Diniz será el nuevo entrenador de Corinthians, según aseguraron Globo y ESPN Brasil, entre otros medios. La primera opción del director de fútbol, Marcelo Paz, fue Filipe Luis, recientemente despedido de Flamengo. Pero éste estaría negociando con un club de Inglaterra y, por eso, se eligió a Diniz. Firma hasta diciembre de este 2026.

Publicidad

Tras su despido de Vasco da Gama en febrero de este año, el entrenador campeón de la Copa Libertadores 2023 con Fluminense ahora asumirá el cargo en el Coringão. Se espera que su primer partido sea el próximo jueves ante Platense en el debut por la Copa Sudamericana 2026.

Fernando Diniz, nuevo DT de Corinthians (Getty Images).

Jugadores de Corinthians fueron amenazados por la barra del club

El entrenamiento de este lunes para Corinthians también fue problemático. Es que miembros de Gaviões da Fiel, barra del club, estuvieron en el campo de entrenamiento para confrontar a distintos jugadores y exigirles mejores resultados.

Publicidad

El medio partidario Central do Timão mostró a través de diferentes videos publicados en sus redes sociales a los barras discutiendo con algunos jugadores. Entre los futbolistas que fueron amedrentados por estos hinchas estuvieron Raniele, Vitinho, Kaio César y Charles.

Cobrança! 🏴🏳️



Presentes no CT Dr. Joaquim Grava após a derrota contra o Internacional, membros dos Gaviões da Fiel cobraram fortemente o volante Raniele. Confira:



🎥 Henrique Vigliotti / Central do Timão pic.twitter.com/e835Hr3hfj — Central do Timão (@centraldotimao) April 6, 2026

El mayor pedido por parte de los miembros de Gaviões da Fiel fue un buen resultado en el clásico que tiene el equipo ante Palmeiras el próximo domingo 12 de abril, es decir, el encuentro siguiente al de Platense, que se juega este jueves 8, ya con Fernando Diniz como entrenador.

Publicidad

Datos claves