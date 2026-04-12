André Carrillo, en medio de la pelea entre jugadores de Corinthians y seguridad de Palmeiras

El Corinthians contra Palmeiras no tuvo goles, pero lo que si dejó fue un gran enfrentamiento después del partido. Y es que tras la culminación del encuentro, ya había dejado un ambiente cargado, por lo que todo siguió en el regreso a los vestuarios. En donde se dio un enfrentamiento entre los jugadores del ‘Timao’ y la seguridad del ‘Verdao’.

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Con la vuelta de los jugadores al vestuario, se dio una batalla campal. En la que se puede ver como los protagonistas son la seguridad de Palmeiras que tratan de repeler a los jugadores del Corinthians, los cuales están muy molestos. También se puede ver a parte de los cuerpos técnicos de ambos clubes, los cuales se ve que no están nada contentos y discutiendo en todo momento.

André Carrillo fiel a su estilo, decidió no involucrarse en este conflicto, saliendo rápidamente de escena. Yéndose de forma directa al vestuario mientras a su alrededor ya se veía un malestar de ambas partes, pero que después de unos segundos terminó explotando. Todos gritando y empujándose, de igual forma había una parte que intentaba frenar este hecho para que no se llegue a mayores.

Enfrentamiento entre Corinthians y Palmeiras:

🚨 Agora! Mais imagens da confusão generalizada no túnel da Neo Química Arena após Corinthians x Palmeiras.



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Partido friccionado entre Corinthians y Palmeiras

El juego entre Corinthians y Palmeiras lo que tuvo fue acciones polémicas en todo momento. Siendo un partido friccionado, con emociones, pero sin goles. Eso sí, la tarjeta roja fue la protagonista con dos expulsiones para el cuadro de ‘Timao’ que se terminó quedando con 9 jugadores al final de la contienda.

La primera roja fue para el jugador André, que a los 35 minutos del partido se agarró los genitales mientras discutía con un jugador del ‘Verdao’. Esto fue visto por el VAR, advertido al árbitro que tras ver la acción lo terminó de expulsar del partido.

Así fue la expulsión de André:

😳🇧🇷 ANDRÉ SE FUE EXPULSADO POR AGARRARSE LOS GENITALES VS PALMEIRAS. pic.twitter.com/ZruI0rD3pY — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) April 12, 2026

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Mientras que a los 71 minutos, Matheuzinho terminó yéndose expulsado por un golpe a su rival tras una dividida. Este se molestó y le soltó un golpe que terminó siendo el causante de dejar con 9 a su equipo ante el Palmeiras.

Así fue la expulsión de Matheuzinho:

Matheuzinho expulso!



Corinthians com -2. pic.twitter.com/jqcni9t0pj — Futmais | Menino Fut (@futtmais) April 12, 2026

Palmeiras listo para le juego con Sporting Cristal

Pese a no poder ganar con 9 jugadores, el Palmeiras hoy es líder del Brasileirao, en donde saca ventaja al segundo por 6 puntos. Por lo que llega tranquilo a su segundo juego por la Copa Libertadores, en donde no la tendrá tan fácil ante un cuadro rimense que viene descansado.

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Sporting Cristal no ha jugado este fin de semana debido a las elecciones nacionales, por lo tanto tiene una ventaja al llegar más descansado a este partido. Eso sí, no va a ser un partido fácil para los del Rímac que esperan dar la sorpresa y llegar a sumar en Brasil este martes 16 a las 17:00 horas.

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