Dónde ver EN VIVO Nacional vs. Universitario por la Copa Libertadores 2026: canales de TV y streaming online

Universitario visita a Nacional en el Estadio Gran Parque Central de Montevideo, así que a continuación conoce las plataformas en donde podrás apreciar este gran partido.

Nacional y Universitario de Deportes se enfrentan el día de hoy en el Estadio Gran Parque Central de la ciudad de Montevideo. En el marco de la fecha 5 del Grupo B de la Copa Libertadores 2026, estamos frente a uno de los partidos más importantes de la zona por las expectativas que tienen ambos equipos. Es así que ahora podrás enterarte de los detalles más importantes para no perderte nada.

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Hablando de cómo llegan los equipos al encuentro de esta tarde en la capital de Uruguay, Nacional perdió 3-0 ante Deportes Tolima en condición de visita, cayó 4-2 frente a Universitario de Deportes en el Estadio Monumental, venció 3-1 a Deportes Tolima jugando de local y empató 1-1 contra Coquimbo Unido en Chile. Con 4 puntos en la tabla de posiciones, claramente requieren un triunfo.

Por otro lado, Universitario de Deportes también tiene la misma cantidad de unidades en el Grupo B de la Copa Libertadores 2026 luego de perder 2-1 ante Coquimbo Unido en condición de visita, vencer 4-2 a Nacional en Lima, caer 0-2 ante Coquimbo Unido jugando en el Estadio Monumental y empatar 0-0 frente a Deportes Tolima en la ciudad de Ibagué. En conclusión, la victoria es imperativa.

¿Dónde ver el duelo Nacional vs. Universitario por la Copa Libertadores 2026?

Argentina | Fox Sports Argentina y Disney+

Bolivia | ESPN y Disney+

Brasil | Paramount+

Canadá | beIN SPORTS en Español, beIN Sports Canada, beIN SPORTS CONNECT Canada, fuboTV Canada y Fanatiz

Chile | Disney+ y ESPN5

Colombia | ESPN y Disney+

Ecuador | ESPN Colombia y Disney+

México | ESPN2 y Disney+

Paraguay | ESPN y Disney+

Perú | ESPN y Disney+

Uruguay | ESPN y Disney+

Estados Unidos | Fanatiz, beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, fuboTV y beIN SPORTS CONNECT

Venezuela | ESPN y Disney+

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¿A qué hora juegan Nacional vs. Universitario por la Copa Libertadores 2026?

16:00 | México, Guatemala, Honduras y Costa Rica

17:00 | Perú, Colombia y Ecuador

18:00 | Bolivia, Venezuela y Estados Unidos

19:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

00:00 | España (21/05)

Posibles alineaciones del duelo Nacional vs. Universitario por la Copa Libertadores 2026?

Nacional | Luis Mejía; Agustín Rogel, Sebastián Coates, Camilo Cándido; Emiliano Ancheta, Luciano Boggio, Alexander Dos Santos, Nicolás Lodeiro, Baltasar Barcía; Maximiliano Gómez y Gonzalo Carneiro. DT: Jorge Bava.

Universitario | Miguel Vargas; Caín Fara, Anderson Santamaría, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Jorge Murrugarra, Jairo Concha, José Carabalí; Lisandro Alzugaray y Álex Valera. DT: Héctor Cúper.

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Así se mueve la tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores 2026

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