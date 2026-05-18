Atlético Grau borró imagen de Raúl Ruidíaz festejando la victoria ante Universitario en el Monumental

El club 'albo' publicó una polémica foto del delantero nacional celebrando ante Universitario y poco después la eliminó.

Universitario de Deportes perdió por la mínima diferencia ante Atlético Grau con un tanto de Raúl Ruidíaz. Aunque el delantero decidió no celebrar por respeto a su exequipo, horas después el club piurano publicó una imagen suya festejando el triunfo en el Estadio Monumental. Sin embargo, la publicación fue retirada poco tiempo después.

Publicidad

Atlético Grau borró foto de Raúl Ruidíaz

Un día después del triunfo de Atlético Grau sobre Universitario, el club piurano decidió compartir una imagen en la que se ve a Raúl Ruidíaz celebrando la victoria de su equipo ante su exclub.

Horas más tarde, la misma cuenta eliminó de sus redes sociales las imágenes en las que se veía a ‘La Pulga’ celebrando con entusiasmo en el Estadio Monumental de Ate.

Publicidad

Cabe señalar que, luego de marcar, Ruidíaz decidió no festejar frente a la hinchada de la ‘U’; sin embargo, en las imágenes publicadas por Grau se mostró una escena distinta a la que se vio en el campo.

Raúl Ruidíaz confesó por qué no celebró el gol ante la ‘U’

Tras el partido entre Universitario y Atlético Grau, Raúl Ruidíaz fue consultado sobre los motivos reales por los que decidió no celebrar su gol en el coloso de Ate.

“No lo celebré por respeto, tanto amor y cariño a esta institución”, sostuvo el delantero. Finalmente, también confesó que extraña al cuadro merengue y a su hinchada: “Sí, obviamente. Se extraña la hinchada norte”.

Publicidad

RUIDÍAZ: "CONTENTO POR EL GOL, SOBRE TODO POR LA SITUACIÓN QUE ESTAMOS PASANDO. NO LO CELEBRÉ POR TANTO AMOR A LA 'U'. SE EXTRAÑA A LA HINCHADA"#Universitario 0-1 #Grau



📺 Conoce cómo ver L1MAX en vivo 👉 https://t.co/6a8egzADjM#L1MAX #Liga1 #TorneoApertura2026 pic.twitter.com/I3wucbnBgL — L1MAX (@L1MAX_) May 16, 2026

DATOS CLAVES

Atlético Grau borró de sus redes sociales las fotos de Raúl Ruidíaz celebrando el triunfo en el Estadio Monumental.

El delantero anotó el gol de la victoria por 1-0 ante su exequipo, Universitario de Deportes.

Publicidad