Hinchas de Alianza Lima enojados por la derrota ante 2 de Mayo: señalan directamente a Pablo Guede

La derrota de Alianza Lima ante 2 de Mayo ha desatado una tormenta de críticas en las redes sociales. Los aficionados blanquiazules no ocultaron su malestar tras un resultado que consideran evitable y decepcionante.

Pablo Guede el gran señalado el resultado

El principal señalado por la hinchada es el director técnico Pablo Guede. Los cuestionamientos apuntan a sus decisiones tácticas y a la conformación del once inicial que saltó al campo de juego.

En plataformas como X (antes Twitter), los términos “experimento” y “laboratorio” se volvieron tendencia rápidamente. Los seguidores íntimos critican que el estratega argentino intente planteamientos demasiado complejos en momentos donde la eficacia es prioridad.

Muchos usuarios coinciden en que el fútbol es “más simple de lo que parece”. Sostienen que el exceso de inventiva por parte del cuerpo técnico terminó por confundir a los jugadores en lugar de potenciarlos.

Pablo Guede mostrándose incómodo en el partido. (Foto: X).

Cuestionamientos contra Pablo Guede

Uno de los puntos más debatidos fue la decisión de dejar piezas clave en el banco de suplentes. Para gran parte de la fanaticada, el equipo titular debió asegurar el marcador antes de pensar en cualquier tipo de rotación.

“Si realmente quieres ganar, primero pones a los mejores y luego regulas”, fue uno de los comentarios más virales tras el pitazo final. La sensación general es que se subestimó al rival paraguayo con una alineación alternativa.

El Alianza Lima de Pablo Guede jugó mal

El descontento también radica en que, según los analistas de redes, el rival no mostró un fútbol superior. Esto aumenta la frustración de los hinchas, quienes sienten que el partido se perdió más por errores propios que por virtudes ajenas.

Ahora, la presión sobre el proceso de Guede aumenta de cara a los próximos compromisos. El crédito del entrenador parece agotarse entre una afición que exige resultados inmediatos y menos “ensayos” en la cancha.

Pablo Guede trabajando en Alianza Lima. (Foto: X).

