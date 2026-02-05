Es tendencia:
Hinchas de Alianza Lima enojados por la derrota ante 2 de Mayo: señalan directamente a Pablo Guede

Los hinchas de Alianza Lima no le perdonan a Pablo Guede, el resultado contra 2 de Mayo, en Copa Libertadores 2026. Es el principal señalado.

Por Manuel Alejandro Carranza Salas

Pablo Guede señalado por los hinchas de Alianza Lima tras perder con 2 de Mayo.
© XPablo Guede señalado por los hinchas de Alianza Lima tras perder con 2 de Mayo.

La derrota de Alianza Lima ante 2 de Mayo ha desatado una tormenta de críticas en las redes sociales. Los aficionados blanquiazules no ocultaron su malestar tras un resultado que consideran evitable y decepcionante.

Pablo Guede el gran señalado el resultado

El principal señalado por la hinchada es el director técnico Pablo Guede. Los cuestionamientos apuntan a sus decisiones tácticas y a la conformación del once inicial que saltó al campo de juego.

En plataformas como X (antes Twitter), los términos “experimento” y “laboratorio” se volvieron tendencia rápidamente. Los seguidores íntimos critican que el estratega argentino intente planteamientos demasiado complejos en momentos donde la eficacia es prioridad.

Muchos usuarios coinciden en que el fútbol es “más simple de lo que parece”. Sostienen que el exceso de inventiva por parte del cuerpo técnico terminó por confundir a los jugadores en lugar de potenciarlos.

Pablo Guede mostrándose incómodo en el partido. (Foto: X).

Cuestionamientos contra Pablo Guede

Uno de los puntos más debatidos fue la decisión de dejar piezas clave en el banco de suplentes. Para gran parte de la fanaticada, el equipo titular debió asegurar el marcador antes de pensar en cualquier tipo de rotación.

“Si realmente quieres ganar, primero pones a los mejores y luego regulas”, fue uno de los comentarios más virales tras el pitazo final. La sensación general es que se subestimó al rival paraguayo con una alineación alternativa.

Pablo Guede desafía las críticas y deja frase que sorprende tras derrota de Alianza Lima

El Alianza Lima de Pablo Guede jugó mal

El descontento también radica en que, según los analistas de redes, el rival no mostró un fútbol superior. Esto aumenta la frustración de los hinchas, quienes sienten que el partido se perdió más por errores propios que por virtudes ajenas.

Ahora, la presión sobre el proceso de Guede aumenta de cara a los próximos compromisos. El crédito del entrenador parece agotarse entre una afición que exige resultados inmediatos y menos “ensayos” en la cancha.

Pablo Guede trabajando en Alianza Lima. (Foto: X).

DATOS CLAVES

  • Alianza Lima perdió ante el club paraguayo 2 de Mayo generando críticas en redes.
  • El entrenador Pablo Guede fue señalado por realizar experimentos tácticos y rotaciones innecesarias.
  • Los aficionados cuestionaron dejar a jugadores clave en el banco de suplentes durante el partido.
Manuel Alejandro Carranza Salas
