Corinthians, con André Carrillo, lucha contra el racismo con impresionante gesto en apoyo a Vinícius Júnior

Corinthians se sumó a la lucha contra el racismo, en medio del escándalo mundial por el caso que involucró a Vinícius Júnior y Gianluca Prestianni. Es que también sufrió por un caso similar hace algunos días con su arquero Hugo Souza como víctima en un partido del Campeonato Paulista ante Portuguesa.

Por el Brasileirão, Corinthians salió a jugar ante Cruzeiro con algunos gestos en repudio al racismo. En primer lugar, utilizaron su habitual camiseta, pero con la particularidad de que se podía leer la leyenda “El racismo es un delito. Denúncialo”. No fue lo único.

Luego, al momento de salir al campo de juego del Mineirão, los jugadores, con el peruano André Carrillo incluido, salieron al campo levantando su camiseta y tapándose la boca con ella. Es el mismo gesto que hizo Gianluca Prestianni para, presuntamente, llamar “mono” a Vinícius Júnior en el partido de ida de los Playoffs de la Champions League entre Benfica y Real Madrid.

Por lo cual, este gesto de parte del conjunto paulista dio la vuelta al mundo. Por supuesto, hay un guiño y un claro apoyo a Vini Jr. por lo hecho con la camiseta. Todo fue un apoyo para Hugo Souza, quien fue víctima de discriminación de parte de la parcialidad de Portuguesa.

¿Qué pasó con Hugo Souza ante Portuguesa?

Hugo Souza fue víctima de insultos racistas durante el partido que Corinthians ganó por penales 8-7 tras el empate 1-1 ante Portuguesa por los cuartos de final del Campeonato Paulista. Precisamente, el arquero fue importante en la definición atajando dos penales en la definición, así como otro en tiempo reglamentario.

Durante el partido, un par de hinchas de Portuguesa le gritaron varios insultos racistas al arquero del Timão. El partido no se detuvo, pero sí hubo intervención policial para tratar de controlar a estos aficionados. También otro hincha intervino para que los fanáticos dejen de repetir las hirientes palabras contra el guardameta.

El caso Vinícius-Prestianni

Vinícius Júnior denunció que el futbolista Gianluca Prestianni le dijo “mono” durante el segundo tiempo del partido entre Benfica y Real Madrid por el partido de ida de los Playoffs de la UEFA Champions League 2025-26. Se lo habría dicho sin que se le vieran los labios, ya que se tapó con su propia camiseta.

Si bien se aplicó el protocolo por caso de racismo donde el árbitro para el partido, al final, se continuó con el partido, que terminó con victoria 1-0 para el conjunto ‘merengue’, precisamente, con gol de Vini Jr.

La UEFA investiga el caso y, por lo pronto, decidió suspender preventivamente a Prestianni. Por lo tanto, no pudo jugar el partido de vuelta en el Santiago Bernabéu. Se enfrenta a una posible sanción de 10 fechas en caso que el organismo logre probar el insulto racista.

Datos claves

Corinthians protestó tapándose la boca en apoyo a Hugo Souza y Vinícius Júnior.

en apoyo a Hugo Souza y Vinícius Júnior. Hugo Souza sufrió insultos racistas de hinchas de Portuguesa en el Campeonato Paulista.

de hinchas de Portuguesa en el Campeonato Paulista. UEFA suspendió preventivamente a Prestianni tras la denuncia por racismo de Vinícius Júnior.

