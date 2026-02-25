Sporting Cristal y su contundente comunicado tras los incidentes entre las barras fuera del Estadio Miguel Grau

La fiesta del fútbol nuevamente se ve manchada por supuestos hinchas que buscan demostrar su superioridad con violencia. En este caso, las barras de Sport Boys y Sporting Cristal se ven involucradas en actos deplorables. Por esa razón, el conjunto ‘celeste’ no dudó en soltar un contundente comunicado rechazando este tipo de acciones que nada tienen que ver con el deporte.

“El Club Sporting Cristal expresa su más enérgico rechazo a los hechos de violencia ocurridos el día de ayer en las inmediaciones del Estadio Miguel Grau del Callao. Desde la etapa previa al encuentro, el club adoptó medidas extraordinarias de organización y seguridad, redoblando esfuerzos y coordinando acciones con la Policía Nacional del Perú, tanto en el Callao como en Lima, con el objetivo de resguardar a los asistentes, agradeciendo los esfuerzos realizados por la autoridad policial durante la jornada”, se puede leer en este comunicado.

De igual forma los ‘cerveceros’ también buscan dar con los responsables, para que pueda recibir sus respectivas sanciones. Con la intensión de poder llegar a tener la paz necesaria en el fútbol. Tratando de poder evitar más de este tipo de enfrentamientos que arruinan todo tipo de espectáculo deportivo.

“El Club Sporting Cristal solicitará a las autoridades competentes el esclarecimiento pleno de los hechos y la identificación de los responsables, a fin de que se adopten las medidas correspondientes conforme a ley y estos actos no queden impunes. Reiteramos nuestro compromiso con un fútbol seguro, familiar y respetuoso, y exhortamos a todos los actores del deporte a trabajar conjuntamente para erradicar la violencia”, sentencian.

Comunicado de Sporting Cristal (Foto: Sporting Cristal).

¿Qué fue lo que pasó entre la barra de Sporting Cristal y Sport Boys?

Mediante las redes sociales se ha podido ver un gran enfrentamiento entre las barras de Sporting Cristal y Sport Boys. En este caso diferentes accionares antes y después del partido por Copa Libertadores frente a 2 de Mayo. Esto debido a que el partido justamente se llevó a cabo en el Estadio Miguel Grau del Callao.

Se ha podido registrar todo tipo de acciones, desde peleas cuerpo a cuerpo, así como también utilizando diferentes armas. Así como incluso, haciendo uso de pirotecnia para poder ir en contra de los vehículos que circulaban con hinchas del conjunto ‘celeste’.

Datos Claves