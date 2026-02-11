Alianza Lima confirma y anuncia el despido de Carlos Zambrano tras actos indisciplinados

El Club Alianza Lima hizo oficial la salida de Carlos Zambrano este 11 de febrero de 2026, marcando un punto de quiebre en la temporada. La decisión, comunicada a través de las redes sociales del club, cuenta con el respaldo unánime de una hinchada que ya no toleraba más faltas de respeto al escudo.

Comunicado de Alianza Lima sobre Carlos Zambrano

La salida del “León” no es un hecho aislado, sino la respuesta directa a la política de disciplina impuesta por el técnico Pablo Guede. El estratega argentino ha dejado claro que el compromiso es innegociable, sin importar la jerarquía o el nombre del futbolista involucrado.

Guede ha tomado el control absoluto del vestuario, aplicando mano dura contra jugadores que ya contaban con antecedentes negativos por indisciplina. Con esta medida, el técnico busca erradicar conductas que en el pasado reciente ya habían causado la salida de otros elementos del plantel.

Lejos de generar división, la noticia ha sido recibida con alivio y aprobación por parte de los seguidores blanquiazules en Matute. Nadie reclama la partida del defensor; por el contrario, la opinión pública coincide en que era un paso necesario para sanear el ambiente interno.

Carlos Zambrano despedido de Alianza Lima. (Foto: X).

Carlos Zambrano queda fuera de Alianza Lima

El comunicado de la institución señala que la desvinculación se produjo bajo un acuerdo mutuo entre ambas partes. No obstante, en el entorno de La Victoria se sabe que la continuidad de Zambrano era insostenible bajo el régimen de conducta que lidera el actual cuerpo técnico.

Esta purga de jugadores reincidentes en actos extradeportivos refuerza la autoridad de Pablo Guede frente al grupo. El mensaje para el resto de la plantilla es contundente: el club está por encima de cualquier individualidad y no habrá segundas oportunidades para quienes rompan las normas.

Alianza Lima mira hacia el futuro próximo

A partir de hoy, Alianza Lima inicia una nueva etapa enfocada netamente en lo deportivo, dejando atrás los escándalos mediáticos. La directiva y el comando técnico cierran filas para priorizar el profesionalismo en la búsqueda del título nacional este 2026.

Con la salida de Zambrano, el club libera no solo una carga salarial importante, sino también una fuente de distracciones para el equipo. El enfoque ahora está en los refuerzos que lleguen con la mentalidad alineada a la disciplina inquebrantable que hoy rige en el barrio de La Victoria.

Carlos Zambrano se va de Alianza Lima. (Foto: X).

