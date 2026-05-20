El árbitro argentino es internacional desde 2015. Viene siendo cuestionado por el último River vs. Boca y el partido Rosario Central vs. Racing. Aquí sus datos.

Nacional y Universitario se enfrentan este miércoles 20 de mayo en el Estadio Gran Parque Central, de Montevideo, por la fecha 5 del Grupo B de la Copa Libertadores 2026. El árbitro para este partido es el argentino Darío Herrera, experimentado y con más de 10 años como internacional, pero que ha sido cuestionado en las últimas semanas.

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El neuquino de 41 años dirige su partido 48 de Copa Libertadores en su carrera. Fue el árbitro de la última final del certamen, que ganó Flamengo ante Palmeiras por 1-0 en el Monumental de Lima. En esta edición, ya dirigió dos encuentros y en ambos estuvo Sporting Cristal: el 1-0 ante Cerro Porteño y el 0-2 ante Palmeiras.

Además de su experiencia en Libertadores, Darío Herrera cuenta con larga trayectoria en el fútbol argentino. Aunque, en el último tiempo, ha sido protagonista de algunos arbitrajes polémicos: el último Superclásico entre River y Boca y el partido de cuartos de final de la Copa de la Liga 2026 entre Rosario Central y Racing.

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En dichos encuentros, tomó decisiones controversiales. En el Superclásico, le cuestionaron no haber cobrado penal de Lautaro Blanco sobre Lucas Martínez Quarta sobre el final del partido. En tanto, en el Rosario Central vs. Racing se le criticó haber expulsado a Adrián ‘Maravilla’ Martínez a instancias del VAR, comandado por Pablo Dóvalo.

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El historial de Darío Herrera dirigiendo a Nacional de Uruguay

Darío Herrera dirigió cinco veces a Nacional de Uruguay en su carrera. Cuatro de esos partidos fueron de local y por Copa Libertadores, mientras que el restante (el primero de ellos) fue por Sudamericana. A continuación, los encuentros y cómo le fue al ‘Bolso’ con el argentino:

Copa Sudamericana 2022 | Atlético Goianiense 3-0 Nacional | Cuartos de final – vuelta.

| Cuartos de final – vuelta. Copa Libertadores 2023 | Nacional 2-1 Independiente Medellín | Grupo B.

| Grupo B. Copa Libertadores 2023 | Nacional 1-1 Inter de Porto Alegre | Grupo B.

| Grupo B. Copa Libertadores 2024 | Nacional 2-1 Always Ready (7-5 penales) | Tercera ronda – vuelta.

| Tercera ronda – vuelta. Copa Libertadores 2025 | Nacional 0-1 Bahía | Grupo F.

El historial de Darío Herrera dirigiendo a Universitario de Deportes

Solo hay un antecedente de Herrera dirigiendo a Universitario de Deportes. Fue en la Copa Libertadores 2024 cuando la Liga Deportiva Universitaria de Quito le ganó 2-0 al equipo ‘crema’ por el Grupo D en el Estadio Rodrigo Paz Delgado. Álex Arce marcó el primero y Lisandro Alzugaray, hoy futbolista del equipo peruano, anotó el 2-0.

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