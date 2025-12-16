Es tendencia:
Copa Libertadores

Ranking Conmebol puso a Universitario ante un hito histórico que lo beneficia en la Copa Libertadores 2026

Universitario logró lo que ningún club de Perú pudo y ahora tendrá un gran beneficio en el sorteo de la Copa Libertadores 2026.

Por Aldo Cadillo

Universitario y la Copa Libertadores.
© Producción Bolavip.Universitario y la Copa Libertadores.

Universitario recibió una noticia histórica de cara a la Copa Libertadores 2026. El Ranking Conmebol ubicó por primera vez al club crema en el Bombo 2 del sorteo, al alcanzar el puesto 32 del continente, un logro que marca un antes y un después para la institución y el fútbol peruano.

Estar en el Bombo 2 significa que Universitario evitará a varios de los gigantes sudamericanos en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, lo que incrementa notablemente sus posibilidades de avanza y, también, superar la valla de los octavos de final.

A diferencia de ediciones anteriores, donde la ‘U’ partía desde bombos inferiores, ahora el escenario es distinto: rivales más accesibles, grupos más equilibrados y mayor margen competitivo. El ascenso en el ranking no es casualidad: responde a las buenas campañas recientes en la Liga 1 y los puntos que logró en la última edición de la Copa Libertadores 2025.

Este nuevo estatus genera ilusión, pero también presión. En Ate saben que la ventaja del Bombo 2 debe aprovecharse al máximo. La expectativa ya no es solo competir, sino clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores 2026, algo que la hinchada considera una obligación dadas las condiciones del sorteo.

¿En qué bombo de la Copa Libertadores 2026 estará Universitario?

Universitario llega a la Copa Libertadores 2026 con una oportunidad que no se presenta todos los años. El Ranking Conmebol le abre una puerta que antes parecía cerrada y estará en el Bombo 2 del sorteo.

Ahora el reto será sostener ese lugar y demostrar en la cancha que el crecimiento es real. La ‘U’ ya no mira la Copa Libertadores desde abajo: ahora juega con ventaja y el reto en la edición 2026 es superar octavos de final.

Libertadores anunció a Universitario como uno de los clasificados a la edición 2026. (Foto: Copa Libertadores)

¿Cuáles son los bombos de la Copa Libertadores 2026?

Bombo 1: Palmeiras, Flamengo, Boca, Peñarol, Nacional, Fluminense, Independiente del Valle, LDUQ/Libertad.

Bombo 2: Libertad/Barcelona SC, Estudiantes, Cerro Porteño, Lanús, Bolívar, Cruzeiro, Universitario y Corinthians/Júnior/Universidad Católica (un lugar).

Bombo 3: Júnior o Tolima/Universidad Católica/Vasco da Gama (2 lugares seguro), Independiente Santa Fe, Rosario Central, Always Ready, Coquimbo Unido, Deportivo La Guaira, Cusco FC.

Bombo 4: Universidad Central, Platense, Independiente Rivadavia, Mirassol, 4 de Repechajes.

¿Cuándo es el sorteo de la Copa Libertadores 2026?

El sorteo de la Copa Libertadores 2026 será este jueves 18 de diciembre y ahí se podrán conocer los emparejamientos de las tres primeras fases. De esos cruces saldrán los equipos que irán a la fase de grupos.

Datos claves

  • Universitario alcanzó el puesto 32 en el Ranking Conmebol, logrando el Bombo 2 en Copa Libertadores 2026.
  • Estar en el Bombo 2 significa que el club Universitario evitará a varios gigantes sudamericanos en fase de grupos.
  • El ascenso en el ranking responde a las buenas campañas recientes en Liga 1 y puntos en la Copa Libertadores 2025.
aldo cadillo
Aldo Cadillo
