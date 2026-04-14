Universitario vs Coquimbo EN VIVO y GRATIS por la Copa Libertadores vía ESPN y Disney+: Gassama titular

Por la fecha número 2 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, Universitario de Deportes se enfrenta a Coquimbo Unido. Este partido se disputará en el estadio Monumental de Ate desde las 21:00 horas de Perú. La transmisión estará a cargo de ESPN y Disney+, mientras que el minuto a minuto lo podrás seguir en Bolavip Perú.

El conjunto ‘crema’ viene de sacar un importante empate en condición de visitante. Esto gracias a que logró mantener la paridad frente a Deportes Tolima en un juego que no tuvo goles. Esto permite que el cuadro de Javier Rabanal pueda llegar a comenzar con el pie derecho su participación en este torneo internacional.

Por otro lado, el conjunto de Coquimbo Unido jugó de local frente a Nacional de Uruguay. Este partido ya tuvo más emoción, primero con Sebastián Coates que puso el 0-1 en Chile. Pero en la última jugada Manuel Fernández logró el 1-1 final a los 90+5.