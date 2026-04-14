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Copa Libertadores

Universitario vs Coquimbo EN VIVO y GRATIS por la Copa Libertadores vía ESPN y Disney+: Gassama titular

Universitario de Deportes recibe a Coquimbo Unido en la fecha 2 de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Universitario vs Coquimbo Unido.
© GeminiUniversitario vs Coquimbo Unido.

Por la fecha número 2 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, Universitario de Deportes se enfrenta a Coquimbo Unido. Este partido se disputará en el estadio Monumental de Ate desde las 21:00 horas de Perú. La transmisión estará a cargo de ESPN y Disney+, mientras que el minuto a minuto lo podrás seguir en Bolavip Perú.

El conjunto ‘crema’ viene de sacar un importante empate en condición de visitante. Esto gracias a que logró mantener la paridad frente a Deportes Tolima en un juego que no tuvo goles. Esto permite que el cuadro de Javier Rabanal pueda llegar a comenzar con el pie derecho su participación en este torneo internacional.

Por otro lado, el conjunto de Coquimbo Unido jugó de local frente a Nacional de Uruguay. Este partido ya tuvo más emoción, primero con Sebastián Coates que puso el 0-1 en Chile. Pero en la última jugada Manuel Fernández logró el 1-1 final a los 90+5.

¡Once de Coquimbo Unido!

El cuadro de Coquimbo Unido sale con los siguientes jugadores: Diego Sánchez; Francisco Salinas, Benjamin Gazzolo, Manuel Fernández, Juan Cornejo; Alejandro Camargo, Sebastián Galani, Cristian Zavala, Benjamin Chandía, Alejandro Azócar; Nicolas Johansen.

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¡Once de Universitario!

Javier Rabanal sale con el siguiente once ante Coquimbo Unido: Miguel Vargas; Cain Fara, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Jesús Castillo, Jairo Concha, Miguel Silveira, Andy Polo, José Carabalí; Sekou Gassama y Alex Valera

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¡Así va el grupo!

En el otro partido del grupo B, Nacional venció en casa a Deportes Tolima.

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¡Los convocados de Coquimbo Unido!

Estos son los jugadores convocados de Coquimbo Unido para el duelo ante Universitario.

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¡Convocados en Universitario!

Estos son los convocados de Universitario de Deportes para el partido contra Coquimbo Unido.

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¡Bienvenidos al Universitario vs Coquimbo!

Buenas noches amigos de Bolavip Perú, acá comenzamos con el minuto a minuto del Universitario vs Coquimbo por la Copa Libertadores.

Bruno Castro
Bruno Castro
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