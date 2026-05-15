Andy Polo se va expulsado por polémica decisión del VAR por un golpe a jugador de Atlético Grau

El VAR advirtió una agresión de Andy Polo y terminó siendo expulsado por el juez Sebastián Lozano.

La gran polémica del Universitario vs Atlético Grau se dio en el primer tiempo. Cuando el partido estaba en un ritmo pausado se dio una jugada que sorprendió a todos. Una expulsión de Andy Polo, llegó por una decisión en el VAR que generó una gran controversia por la decisión tomada.

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Corría el minuto 30 cuando un jugador caía en el gramado del Estadio Monumental de Ate. Esto hizo que el partido se termine paralizando un momento mientras era atendido el futbolista. Tiempo que ayudó para que el VAR pueda revisar la jugada y así puedan tomar una decisión. Vieron algo extraño y consideraron que el juez tenía que ver la jugada para determinar si había roja.

Sebastián Lozano decidió ver la jugada de distintos ángulos para tomar la mejor decisión posible, es así que después de ver varias veces la acción se acercó al jugador. Se llevó las manos al bolsillo y sacó la tarjeta roja, dejando al cuadro ‘crema’ con uno menos y con una gran indignación. Pero no había forma que la jugada sea cambiada, así que terminó yéndose al vestuario antes de tiempo.

Así fue la expulsión de Andy Polo:

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Universitario y las tarjetas rojas en el 2026

Este año el cuadro de Universitario de Deportes ha sufrido un total de 3 tarjetas rojas. Dos han sido en el estadio Monumental, mientras que la sobrante terminó siendo en condición de visitante.

El primer expulsado fue Williams Riveros en un partido ante el conjunto de UTC. En aquella oportunidad el central tuvo un tremendo pisotón en la mitad de la cancha que el VAR advirtió. Es así como el árbitro lo terminó de expulsar con la cartulina de forma directa.

El segundo es José Carabalí, quien ante Sport Boys se fue a los vestuarios antes del primer minuto de juego. Esto debido a una acción en la que no pudo detener a su marca, dejándolo mano a mano cerca al área, por lo que vio la roja de forma directa.

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