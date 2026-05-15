Los 4 jugadores más cuestionados por los hinchas de Universitario tras perder ante Atlético Grau: “Debe haber una purga intensa”

Universitario de Deportes terminó perdiendo un nuevo partido por el Torneo Apertura. Esta vez fue un 1-0 ante el cuadro de Atlético Grau, lo que ha hecho que la hinchada no tolere más esta situación. Las redes sociales explotaron y se fueron en contra de 4 jugadores del actual plantel.

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La hinchada de la ‘U’ en las redes simplemente terminó de explotar en contra de varios jugadores. Siendo los principales acusados: Edison Flores, Andy Polo, Williams Riveros y Martín Pérez Guedes. Estos son los jugadores que los aficionados tienen en la mira.

Hinchas reclaman en las redes (Foto: X).

La hinchada está pidiendo cambios en el equipo y los jugadores mencionados son los que están en la mira del hincha. No están soportando su mal juego, por eso están pidiendo que se pueda dar un cambio en el equipo teniendo en cuenta que se viene una nueva etapa con Héctor Cúper. Entrenador que llega en una de las etapas más calientes de la ‘U’.

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Hinchas piden salida de jugadores (Foto: X).

En las redes los hinchas también están haciendo su lista de los jugadores que deberían de salir del club. Varios están en un nivel que no está siendo el mejor, por lo que están varios siendo considerados para que se vayan y otros para que tengan en cuenta desde el once titular.

Hinchas molestos con jugadores de Universitario (Foto: X).

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Universitario de Deportes y una prueba de fuego tras perder

Esta derrota en casa para Universitario de Deportes ha sido un golpe terrible. Los ha dejado expuesto para lo que se les viene que es un juego vital por la Copa Libertadores, en donde sea como sea necesitan ganar. De no hacerlo, podrían estar diciendo adiós a la opción de quedarse en competencias internacionales.

Héctor Cúper va a tener que cambiar el chip bastante pronto, intentar mejorar a un plantel que hoy está roto. Que no viene mostrando un buen nivel y del que los hinchas están cansados. Por lo que se le viene una prueba de fuego para demostrar en poco tiempo lo que puede hacer con el equipo. Nacional no será un rival nada fácil para los ‘cremas’.

Datos Claves

Héctor Cúper asumirá la dirección técnica de Universitario de Deportes en una etapa muy complicada.

asumirá la dirección técnica de Universitario de Deportes en una etapa muy complicada. El club crema perdió 1-0 ante Atlético Grau en condición de local por el Torneo Apertura.

ante Atlético Grau en condición de local por el Torneo Apertura. La hinchada “crema” criticó en redes a Edison Flores, Andy Polo, Williams Riveros y Pérez Guedes.