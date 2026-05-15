Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Apertura después del Universitario 0-1 Atlético Grau

La jornada del viernes terminó con un emocionante Universitario vs Atlético Grau que hizo que la tabla del Torneo Apertura se mueva.

El Torneo Apertura está llegando a su final y está teniendo sus últimas fechas de emoción. En este caso comenzó la jornada número 15 de este certamen, que tuvo juegos bastante competitivos y que dieron una gran cantidad de emociones.

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El primer juego de este viernes fue entre FC Cajamarca y Sporting Cristal. Duelo que terminó en una gran sorpresa con la victoria del conjunto cajamarquino, que se impuso con un gran fútbol. En este caso fue una victoria por 3-1, en donde Hernán Barcos terminó siendo la gran figura del partido.

Por otro lado, el partido de Universitario vs Atlético Grau tuvo varias emociones a lo largo de los 90 minutos. La primera fue la expulsión de Andy Polo, el carrilero vio la roja por una agresión vista por el VAR. Luego vendría en el inicio del segundo tiempo el gol de Raúl Ruidíaz, quien decidió no festejar.

Así se mueve la tabla de posiciones del Torneo Apertura

En el inicio de la fecha número 14 del Torneo Apertura así se viene moviendo la tabla de posiciones:

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# Equipo PJ PG PE PP DIF GOLES PTS 1 Alianza Lima 14 10 3 1 +18 25:7 33 2 Los Chankas 14 9 3 2 +6 22:16 30 3 Cienciano 14 9 2 3 +12 29:17 29 4 Universitario 15 7 4 4 +8 22:14 25 5 Melgar 14 6 3 5 +4 21:17 21 6 Cusco 14 6 3 5 -4 18:22 21 7 Comerciantes Unidos 14 5 5 4 +1 18:17 20 8 Deportivo Garcilaso 14 5 4 5 -2 15:17 19 9 Alianza Atlético 14 4 5 5 +2 16:14 17 10 ADT 14 4 5 5 +1 18:17 17 11 Moquegua 14 5 2 7 -5 17:22 17 12 Sporting Cristal 15 4 4 7 -2 24:26 16 13 UTC 14 4 4 6 -3 19:22 16 14 Cajamarca 15 4 3 8 -5 21:26 15 15 Sport Huancayo 14 4 3 7 -6 17:23 15 16 ADC Juan Pablo II 14 4 3 7 -13 20:33 15 17 Sport Boys 14 3 4 7 -6 13:19 13 18 Atlético Grau 15 3 4 8 -6 11:17 13

Partidos de la fecha 15 del Torneo Apertura

Estos son los partidos que se disputarán en la fecha número 15 del Torneo Apertura de la Liga 1.

Viernes 15 de mayo:

FC Cajamarca 3-1 Sporting Cristal

Universitario 0-1 Atlético Grau

Sábado 16 de mayo:

Melgar vs Sport Huancayo | 13:00 horas

Juan Pablo II College vs Alianza Atlético | 15:15 horas

Cienciano vs Alianza Lima | 17:45 horas

Sport Boys vs Cusco FC | 20:30 horas

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Domingo 17 de mayo:

ADT vs Comerciantes Unidos | 11:00 horas

Deportivo Garcilaso vs UTC | 13:15 horas

Chankas vs CD Moquegua | 15:30 horas

Datos Claves