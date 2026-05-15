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Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Apertura después del Universitario 0-1 Atlético Grau

La jornada del viernes terminó con un emocionante Universitario vs Atlético Grau que hizo que la tabla del Torneo Apertura se mueva.

Universitario de Deportes vs. Atlético Grau.
© Liga 1Universitario de Deportes vs. Atlético Grau.

El Torneo Apertura está llegando a su final y está teniendo sus últimas fechas de emoción. En este caso comenzó la jornada número 15 de este certamen, que tuvo juegos bastante competitivos y que dieron una gran cantidad de emociones.

El primer juego de este viernes fue entre FC Cajamarca y Sporting Cristal. Duelo que terminó en una gran sorpresa con la victoria del conjunto cajamarquino, que se impuso con un gran fútbol. En este caso fue una victoria por 3-1, en donde Hernán Barcos terminó siendo la gran figura del partido.

Por otro lado, el partido de Universitario vs Atlético Grau tuvo varias emociones a lo largo de los 90 minutos. La primera fue la expulsión de Andy Polo, el carrilero vio la roja por una agresión vista por el VAR. Luego vendría en el inicio del segundo tiempo el gol de Raúl Ruidíaz, quien decidió no festejar.

Así se mueve la tabla de posiciones del Torneo Apertura

En el inicio de la fecha número 14 del Torneo Apertura así se viene moviendo la tabla de posiciones:

#EquipoPJPGPEPPDIFGOLESPTS
1Alianza Lima141031+1825:733
2Los Chankas14932+622:1630
3Cienciano14923+1229:1729
4Universitario15744+822:1425
5Melgar14635+421:1721
6Cusco14635-418:2221
7Comerciantes Unidos14554+118:1720
8Deportivo Garcilaso14545-215:1719
9Alianza Atlético14455+216:1417
10ADT14455+118:1717
11Moquegua14527-517:2217
12Sporting Cristal15447-224:2616
13UTC14446-319:2216
14Cajamarca15438-521:2615
15Sport Huancayo14437-617:2315
16ADC Juan Pablo II14437-1320:3315
17Sport Boys14347-613:1913
18Atlético Grau15348-611:1713

Partidos de la fecha 15 del Torneo Apertura

Ver también

Andy Polo se va expulsado por polémica decisión del VAR por un golpe a jugador de Atlético Grau

Estos son los partidos que se disputarán en la fecha número 15 del Torneo Apertura de la Liga 1.

Viernes 15 de mayo:

  • FC Cajamarca 3-1 Sporting Cristal
  • Universitario 0-1 Atlético Grau

Sábado 16 de mayo:

  • Melgar vs Sport Huancayo | 13:00 horas
  • Juan Pablo II College vs Alianza Atlético | 15:15 horas
  • Cienciano vs Alianza Lima | 17:45 horas
  • Sport Boys vs Cusco FC | 20:30 horas

Domingo 17 de mayo:

  • ADT vs Comerciantes Unidos | 11:00 horas
  • Deportivo Garcilaso vs UTC | 13:15 horas
  • Chankas vs CD Moquegua | 15:30 horas

Datos Claves

  • Hernán Barcos fue la gran figura en la victoria de FC Cajamarca por 3-1 ante Sporting Cristal.
  • Andy Polo salió expulsado tras la intervención del VAR en el partido de Universitario de Deportes.
  • Alianza Lima lidera la tabla de posiciones con 33 puntos al iniciar la fecha 15.
Bruno Castro
Bruno Castro
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