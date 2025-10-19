Con Unión Minas, así quedaron las semifinales nacionales de la Copa Perú 2025

La Copa Perú 2025 va jugando sus últimos partidos en esta edición y ya se conocen a los clasificados para las semifinales nacionales. Algunos históricos le dijeron adiós al torneo, mientras otros nuevas caras vienen sorprendiendo con un gran rendimiento en este certamen nacional.

La jornada de domingo ha dejado a cuatro clasificados por lado. Recordemos que en este caso la competencia se ha dividido en el grupo de Norte y el grupo de Sur. Por lo que el ganador de cada uno de estos grupos jugará la gran final nacional.

¿Quiénes son los clasificados a las semifinales de la Copa Perú 2025?

Comenzamos con la Zona Sur, en la que se dieron emocionantes encuentros. Uno de los históricos equipos en este certamen le dijo adiós al torneo, hablamos de Diablos Rojos que terminó perdiendo frente a CD ANBA Perú que le ganó ambos encuentros.

Eso sí, el partido que se llevó todas las miradas fue el choque entre Defensor Patibamba contra Sport Machete. Ambos elencos jugaron un partidazo que acabó en un global 5-5 que tuvo que definirse por los penales y el elenco de Patibamba terminó pasando a la siguiente ronda.

Resultados de los cuartos de final Zona Sur:

Amigos de la PNP 1-1 Juventud Huracán

Diablos Rojos 0-2 CD ANBA Perú

San Martín de Chupa 4-1 Cultural Huancarama

Defensor Patibamba 3-2 Sport Machete

Clasificados y llaves semifinales Zona Sur:

Juventud Huracán vs. Defensor Patibamba

Cultural Huancarama vs. CD ANBA Perú

Por otro lado, en la Zona Norte también se dieron partidas importantes como es la eliminación de Atlético Torino, que no pudo frente a AD Tahuishco. Conjunto que en la última jugada se salvó de un empate en el resultado final. Unión Minas por su parte se salvó de la eliminación con un partido que casi se les va de las manos con un 3-0 en contra.

Resultados de los cuartos de final Zona Norte:

Deportivo Cachorro 2-0 Real Huarcos FC

ASA FC 1-0 FC Sport River

AD Tahuishco 1-0 Atlético Torino

U. Nacional de Tumbes 3-0 Unión Minas

Clasificados y llaves semifinales Zona Norte:

Unión Minas vs. AD Tahuishco

ASA FC vs. Deportivo Cachorro

¿Cuándo se jugarán las semifinales de la Copa Perú 2025?

Ya conociéndose los enfrentamientos que se tendrá en las semifinales de cada zona, ahora falta saber los horarios. La programación todavía no se conoce, pero la fecha de los partidos de ida serán desde el domingo 25 de octubre, mientras que el choque de vuelta el 2 de noviembre.

