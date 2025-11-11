Es tendencia:
logotipo del encabezado
Copa Perú

Escándalo en Copa Perú: Unión Minas busca llegar a la final en mesa con inesperado reclamo

Unión Minas hace inesperado reclamo que lo podría poner en la final de la Copa Perú.

Por Bruno Castro

Jugadores de Unión Minas.
© Unión MinasJugadores de Unión Minas.

El fútbol peruano no deja de sorprender y en esta oportunidad nos vamos a la Copa Perú. El ‘Fútbol Macho’ siempre trae polémicas y esta vez no fue la excepción a la regla. Pero, en este caso ya estamos hablando de palabras mayores, pues Unión Minas está buscando llegar a la gran final vía mesa tras un reclamo que han presentado.

El conjunto de Cerro de Pasco fue eliminado en la tanda de penales el pasado fin de semana frente a ASA FC. Pero ahora buscando revertir este resultado, ya que tienen un reclamo que han presentado para buscar clasificar a la gran final de la Etapa Nacional.

Unión Minas no solo presentó su reclamo, sino que lo hizo acompañado de un documento que podría ser clave para la toma de una decisión final. Y es que, se trata de una carta del presidente del club Juventud Huracán, quien manifiesta que el cuadro de Chancay ha estado utilizando en sus partidos, dos jugadores que pertenecen a su institución.

Se trata de los jugadores Axel Gastalu y Paulo Jair, quienes en ningún momento fueron puesto en libertad por Juventud Huracán para que puedan jugar por ASA FC. Por lo que no existe ningún documento que pueda certificar la transferencia de estos elementos. Y de haber alguno, señalan que habrían sido adulterados.

En este caso, la Comisión de Justicia de la Liga Nacional de Fútbol Aficionado van a tener dos opciones. La primera es poder hacer una investigación rápida, para poder tener todo en regla para la gran final o tratar que el partido se postergue, para evitar problemas. Pues en este caso están contra el tiempo para poder decidir que es lo que pasará.

¿Cuándo se jugará la final de la Copa Perú 2025?

La final de la Copa Perú 2025 se disputará entre el cuadro de ASA FC vs. Deportivo Anba. La fecha programada para el duelo será el domingo 16 de noviembre desde las 14:30 horas de Perú en el estadio Hugo Sotil de Villa El Salvador.

Datos Claves

  • Unión Minas de Cerro de Pasco presentó un reclamo para clasificar a la final de la Copa Perú vía mesa.
  • Unión Minas alega que ASA FC utilizó a Axel Gastalu y Paulo Jair sin la autorización de Juventud Huracán.
  • La final de la Copa Perú 2025 está programada para el domingo 16 de noviembre a las 14:30 horas en Villa El Salvador.
bruno castro
Bruno Castro
