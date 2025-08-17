La Copa Perú 2025 se viene jugando al rojo vivo en los diferentes departamento del país. Todavía hay varios equipos que están luchando por lograr su clasificación a la Etapa Nacional. Cada vez quedan menos participantes de los miles de clubes que han disputado este certamen. En el Departamento de Lima solo quedan cuatro candidatos con vida.

Publicidad

Publicidad

En este caso se viene disputando las semifinales de ida en el Departamento de Lima y este fin de semana se dieron muy buenos encuentros. Tan solo quedan cuatro clubes que luchan por uno de los tres lugares a la Etapa Nacional que le corresponde a esta zona geográfica del país.

Así se jugaron las semifinales de ida en Lima

En el primer partido Juventud Huracán visitó a ASA FC en el Estadio Rómulo Shaw Cisneros. En este encuentro el cuadro local consiguió imponerse de gran medida a su rival de turno. El resultado final fue un 2-0 que le permite llegar con más tranquilidad al choque de vuelta.

Los goles de parte de ASA FC fueron de Axel Gastelu y Nicolás Saenz, quienes terminaron dándole un importante triunfo a su equipo. Que consigue aprovechar de gran forma su localía para estar cada vez más cerca de la clasificar a la Etapa Nacional. Ahora tendrán que devolver la localía y viajar a Supe en busa de sellar su pase a la siguiente ronda.

Publicidad

Publicidad

Por otro lado tenemos a Real Huarcos de Cañete, que consiguió hacer respetar la casa. Pero con un resultado un poco más parejo con un 2 a 1 ante Sport Andahuasi. Duelo que se vivió con mucha emoción en el estadio “Roberto Yañez” de San Vicente de Cañete.

En este caso Jefferson Godos logró abrir el marcador en la contienda. Luego Fabrizio Grau apareció para conseguir empatar y poner un poco de tensión. Pero la emoción no le duraría mucho a los visitantes que vieron como caía nuevamente su meta por medio de Rímber Sánchez que terminó con el triunfo del cuadro local.

Resultados partidos de ida de las semifinales:

ASA FC 2-0 Juventud Huracán

Real Huarcos 2-1 Sport Andahuasi

Publicidad

Publicidad

¿Cómo clasifican los equipos de Lima a la Etapa Nacional?

Según lo que se conoce en Lima son tres los cupos que se tiene disponible para la Etapa Nacional de la Copa Perú 2025. Por lo que los dos ganadores de cada una de las semifinales pasarán directamente a jugar esta fase del torneo de ascenso, aparte de definir al campeón de este Departamento.