Lo sufren Sporting Cristal y Alianza Lima: la decisión de Juan Román Riquelme que beneficiaría a Luis Advíncula en Boca Juniors

Cuando muchos aseguraban que el camino para que Luis Advíncula vuelva a la Liga 1 estaba alineado de cara a la temporada 2026, una reciente noticia en la interna de Boca Juniors podría cambiar el panorama. Esto tiene que ver con que un jugador de la plantilla se irá a préstamo por una decisión del presidente Juan Román Riquelme, lo cual sin duda podría beneficiar al defensor nacional.

Publicidad

Publicidad

Fuente: La Número 12.

Como bien sabemos, Luis Advíncula perdió la titularidad en Boca Juniors a partir del segundo semestre de la temporada 2025 ya que dicho lugar fue ocupado por Juan Barinaga, quien empezó a ganarse la confianza del desaparecido Miguel Ángel Russo. Ahora, las opciones de lateral derecho en el equipo serán menores ya que Lucas Blondel se irá a préstamo y dejará una vacante en las elecciones.

“Boca Juniors le dio el OK a Lucas Blondel para salir. En las próximas horas firmaría a préstamo en Argentinos Juniors“; fue la información que compartió el comunicador argentino Federico Cristofanelli a través de su cuenta oficial de ‘X’. De esta manera, entendemos que Luis Advíncula deberá disputar el puesto de titular con Juan Barinaga y Dylan Gorosito, aunque este último juega en reserva.

Publicidad

Publicidad

Fuente: @Cristoffede

¿Entonces Luis Advíncula se quedará en Boca Juniors y ya no tendría pensado volver a la Liga 1?

En principio, durante las últimas horas se filtró la revelación de que efectivamente la decisión de Luis Advíncula es cumplir con su contrato en Boca Juniors, el cual todavía termina en diciembre del año 2026. Sabiendo que la directiva está en la búsqueda de un nuevo entrenador, las oportunidades se renuevan en todo el plantel y de todas maneras buscará ganarle el puesto a Juan Barinaga.

ver también Diego Penny y el consejo a Luis Advíncula tras enterarse que podría jugar en Alianza Lima: “Es la mejor opción…”

Fuente: @Nicoambrogi

Publicidad

Publicidad

En cuanto a las chances que tendría de realmente volver a la Liga 1, se espera que cuando termine con su vínculo contractual en el ‘Xeneize‘ pueda llegar como agente libre al fútbol peruano y recién ahí tomar una decisión. Equipos como Sporting Cristal y Alianza Lima lo tienen en carpeta, aunque por ahora no hay nada formal al respecto ni una negociación avanzada que se pueda confirmar.

La postura que podrían tomar Sporting Cristal y Alianza Lima respecto a la decisión de Luis Advíncula

Sabiendo que prácticamente Luis Advíncula disfruta de su último contrato en el extranjero, desde Sporting Cristal y Alianza Lima podría esperar el término del mismo en Boca Juniors para volver a ir con todo por sus servicios. Sabiendo que andan detrás del asunto, de cara a la temporada 2027 podría ser el escenario ideal para persuadirlo con una mejor oferta y ya sin tener que pagar una cláusula económica de por medio. Todo puede suceder y solo el tiempo dirá qué ocurrirá.

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVES