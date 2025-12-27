Tensión en Perú: Alianza Lima se planta ante Universitario y responde fuerte al Ministerio del Interior

La tensión sacude al fútbol peruano a puertas de una fecha clave. El Ministerio del Interior citó a Alianza Lima y Universitario para definir quién realizará su Noche de presentación este sábado 24 de enero del 2026, un escenario inédito que expone un choque directo entre los dos clubes más grandes del país fuera de la cancha.

Publicidad

Publicidad

La situación genera ruido porque ambos eventos movilizan miles de personas y requieren un fuerte despliegue de seguridad. Ante este panorama, el Mininter decidió llamar a ambos clubes para tomar una decisión administrativa que podría cambiar la agenda del fútbol peruano en pleno inicio de temporada.

Alianza Lima fue el primero en responder y lo hizo con un mensaje firme y sin concesiones. El club blanquiazul confirmó que asistirá a la reunión, pero dejó clara su postura: “Consideramos que hemos cumplido con la presentación de toda la documentación en los plazos establecidos. Nuestra solicitud fue presentada sin existir ninguna otra para esa misma fecha”, marcaron desde Matute.

El comunicado fue más allá y elevó el tono del conflicto. “No tendría que existir ningún contratiempo que afecte la realización del evento, ni asumiremos responsabilidades derivadas de situaciones administrativas”, señaló Alianza, deslizando que no aceptará cambios ni culpas si el evento se ve afectado, un mensaje que indirectamente apunta a Universitario.

Publicidad

Publicidad

La respuesta de Universitario por la fecha del sábado 24 de enero

Según el periodista Óscar Paz, Universitario presentó la solicitud para separar la fecha del sábado 24 de enero el 31 de octubre, mientras que Alianza Lima lo hizo tiempo después. Ante esto se abre el debate sobre quién debe tener la preferencia: ¿el que presentó antes o el que terminó todos los procesos primero?

ver también ‘Pipo’ Gorosito fue nominado a técnico del año en Perú y los hinchas no lo pueden creer: “Fracaso rotundo”

Ahora, la pelota está en la cancha del Ministerio del Interior. La decisión no solo definirá qué club presenta a su equipo ese sábado, sino que también podría sentar un precedente incómodo para el fútbol peruano. El 24 de enero del 2026 ya no es solo una fecha festiva: es un nuevo capítulo de rivalidad, esta vez, en los escritorios.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

¿Contra quién jugará Universitario en la Noche Crema 2026?

Universitario jugará ante la Universidad de Chile en el marco de la Noche Crema 2026. El cuadro merengue quiere realizar su fiesta en el Monumental y planea empezar todo desde las 8:00 PM del sábado 24 de enero.

¿Contra quién jugará Alianza Lima en la Noche Blanquiazul 2026?

Alianza Lima jugará la Noche Blanquiazul ante Inter Miami este sábado 24 de enero, así lo tiene previsto y de hecho las entradas ya están a la venta. Se planea que el evento empiece a las 8:00 PM en el estadio de Matute.

Publicidad

Publicidad

Datos claves

Alianza Lima y Universitario fueron citados por el Mininter para el 24 de enero.

Universitario solicitó la fecha del sábado 24 de enero el 31 de octubre.

Alianza Lima afirma haber completado toda la documentación administrativa en los plazos establecidos.

Publicidad