Juan Reynoso lo quiso en la Selección Peruana, no lo llamó y ahora jugará en la Segunda de Japón

En el momento en el que Juan Reynoso llegó a la Selección Peruana se habló de una gran renovación de jugadores. Se veía opciones en todas partes con futbolistas de doble nacionalidad. Pero terminó esto siendo solo un cuento que no logró darse al 100%. Se mantuvo una base normal de jugadores y tampoco se vio tantas novedades como se esperaba.

Publicidad

Publicidad

Uno del os jugadores que el ‘cabezón’ habló que estaba siguiendo y que le interesaba tener en el equipo patrio jugaba en Japón. Su nombre es Kazuyoshi Shimabuku de 26 años, si bien se mencionó, al final nunca tuvo un llamado, ni para poder entrenar como invitado. Esto hizo que se pierda en el mapa y que nadie sepa de él.

Pues, resulta que este jugador ahora estará jugando la temporada 2026 en la Segunda División de Japón. Esto después que su club, el Albirex Niigata termine como último en la J1 League. Así que va a tener una oportunidad de oro, para ganarse un puesto en este elenco con la intensión de retornar lo más pronto posible a la máxima categoría del fútbol nipón.

Kazuyoshi Shimabuku jugará en la Segunda de Japón (Foto: X).

Publicidad

Publicidad

Habrá que ver si gracias a este cambio de equipo consigue llamar la atención en la FPF. Pues no hay grandes extremos con mucha calidad, así que esta puede ser su oportunidad para mostrarse mejor y conseguir resaltar. Con el cambio generacional podría tener alguna oportunidad de ser llamado a la Bicolor.

¿Quién es Kazuyoshi Shimabuku?

Sin duda alguna hablamos de un jugador que casi es un desconocido en el fútbol peruano. Nunca llegó a jugar en la Liga 1, sino que por ahora toda su carrera la ha hecho en el fútbol de Japón. Si bien nació en Lima, por ende no cuenta como naturalizado. Pero ha vivido casi toda su vida en el país del ‘Sol Naciente’.

ver también La preferencia de Luis Advíncula sobre salir de Boca Juniors para volver a Sporting Cristal: “Mantuvo charlas, pero…”

Con 26 años de edad juega como mediocampista por la derecha, pero también lo ha hecho por la izquierda. No es muy alto con tan solo 1,66 metros, pero es un jugado ágil y con habilidades que le han dejado destacar en la Segunda División de Japón con el Fujieda MYFC.

Publicidad

Publicidad

El peruano llegó a disputar la suma de 36 partidos en la temporada 2025, en la cual tan solo hizo un gol y logró dar 4 asistencias en 2862 minutos. Si bien su posición natural es de mediocampista por la derecha, esta temporada lo hizo básicamente por el sector zurdo.

Datos Claves