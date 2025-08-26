Copa Perú 2025 de candela: calendario y formato de la Etapa Nacional

Todo va quedando listo para el cierre de la Copa Perú 2025. Estamos a nada de entrar a la Etapa Nacional de este certamen nacional y se conoció el sorteo de los 64 participantes de todo el país. Mediante La Liga Nacional de Fútbol Aficionado se dio a conocer como es que se jugará esta etapa definitoria en busca del campeón.

Publicidad

Publicidad

¿Cómo se jugará la Etapa Nacional de la Copa Perú 2025?

En este caso esta etapa tendrá dos zonas divididas en norte y sur, cada una conformada por 32 equipos. En este caso se jugará desde los 16avos de final, esperando conocer al gran ganador por cada una de las zonas. Luego de esto se disputará una final única que determinará quién será el equipo que se proclame campeón nacional.

En este caso, el campeón del certamen pasará automáticamente a disputar la Liga 2 2026, mientras tanto el subcampeón tendrá el premio consuelo de disputar un play off con el subcampeón de la Liga 3 para ver quién llega a la segunda división.

Publicidad

Publicidad

Por último, los cuatro mejores equipos ubicados en la tabla final de la Etapa Nacional de la Copa Perú 2025 pasarán a disputar directamente la Liga 3 2026.

Sorteo Etapa Nacional (Foto: FPF).

Calendario confirmado de la Etapa Final de la Copa Perú 2025

De igual forma se reveló todo el calendario completo para disputar cada una de las fases en esta Etapa Final. Por ello se espera en el mes de noviembre conocer al ganador de este certamen amateur.

Publicidad

Publicidad

Calendario Copa Perú 2025:

16avos de final (13/14 de setiembre ida | 20/21 setiembre vuelta).

Octavos de final (27 y 28 de setiembre ida | 4 y 5 de octubre vuelta).

Cuartos de final (11 y 12 de octubre ida | 18 y 19 de octubre vuelta).

Semifinales (25 y 26 de octubre ida | 1 y 2 de noviembre vuelta).

Final (8 o 9 de noviembre).

Llaves Etapa Nacional de Copa Perú 2025: Zona Sur y Norte

También quedó definidas las llaves tanto en la Zona Sur como en la Zona Norte, así que a pesar de no estar los 64 clasificados, ya se saben los enfrentamientos que podrían darse:

Llaves de la Zona Sur:

Junín 3 vs Deportivo Anba (Puno 1)

Sport Puerto Aéreo (Ica 3) vs Atlético Chanchamayo (Junín 2)

Juventud Pomacocha (Junín1) vs (Huancavelica 2)

Academia CNB (Madre de Dios 2) vs Alianza Pisco (Ica 1)

Deportivo Huancarama (Apurímac 2) vs La Masía Nace (Madre de Dios 1)

Barrios 12 (Moquegua 2) vs Cusco 1

San Martín Tour (Puno 2) vs Instituto Apurímac (Apurímac 1)

Cusco 3 vs Calidad Porteña (Callao 1)

Dínamo de Solabaya (Tacna 2) vs Huancavelica 1

Juventud Ccontacc (Ica 2) vs Cusco 2

Hijos del Altiplano (Moquegua 1) vs Hacienda San Agustín (Callao 2)

FD Galaxy (Arequipa 3) vs Defensor Patibamba (Ayacucho 1)

FC Tambo (Ayacucho 3) vs Arequipa 1

Hijos de Piscobamba (Apurímac 3) vs Lima 3

Illanes Km 48 de Llallahua (Puno 3) vs Arequipa 2

Señor de Quinuapata (Ayacucho 2) vs Real Sociedad (Tacna 1)

Publicidad

Publicidad

Llaves de la Zona Norte:

Real Independiente (Ancash 3) vs Huánuco 1

Huánuco 2 vs Lima 1

Amazonas 2 vs Lambayeque 2

Pasco 2 vs Lambayeque 1

La Libertad 2 vs Grandez FC (San Martín 1)

La Libertad 3 vs Lima 2

Independiente Zorritos (Tumbes 2) vs La Libertad 1

Real Puerto (Áncash 2) vs Colegio Comercio (Ucayali 1)

San Martín 2 vs Amazonas 1

Atlético Nacional (Ucayali 2) vs Atlético Torino (Piura 1)

Defensor Balsapuerto (Loreto 2) vs Cajamarca 1

San Martín 3 vs FC Jibaja (Piura 2)

Lambayeque 3 vs Áncash 1

Huánuco 3 vs Pasco 1

Nihue Rao (Loreto 1) vs Cajamarca 2

Estudiantes de Chancay (Piura 3) vs UNT (Tumbes 1)

Publicidad