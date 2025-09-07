Fue campeón con Alianza Lima, pero ahora es presentado como fichaje estrella en equipo de Copa Perú

El fútbol es un deporte que se parece bastante a la vida en general, un día puedes estar en lo más alto, pero al otro te toca comenzar de cero. Esto le ha pasado a un jugador que logró salir campeón con Alianza Lima. Pero ante una situación complicada no tuvo otra opción que firmar con un equipo de Copa Perú en busca del ascenso.

Estamos hablando del defensor de 29 años, Francisco Duclós. Quien en esta oportunidad no tuvo otra opción que probar suerte en el ‘Fútbol Macho. Por lo que estará presente en la Etapa Nacional de este certamen en busca de volver al fútbol profesional lo más pronto posible.

Francisco Duclós (Foto: Alianza Lima).

En este caso su situación es un poco complicada debido al hecho que tenía todo para jugar en la Liga 1 este año. Pero firmar por Deportivo Binacional le terminó jugando una mala pasada. El club terminó siendo excluido del Torneo Clausura y con ello se quedó sin trabajo. Viéndose obligado a tener que buscar club con un mercado cerrado y tener que aceptar jugar en el fútbol amateur.

¿Dónde jugará Francisco Duclós en la Copa Perú?

Tras no poder continuar su carrera en la primera división, Francisco Duclós firmó con un equipo que sabe que peleará por el ascenso. Así que decidió mudarse a Cajamarca para representar al ADA Cajabamba. Conjunto que busca tener un plantel competitivo para esta etapa que se les viene que no es para nada sencillo.

Estamos hablando que ha llegado a un club que acaba de ganar la liga regional de Cajamarca. Pero aparte es uno de los candidatos para poder pelear por el ascenso a la Segunda División. Pues también han hecho otros fichajes como por ejemplo Wilmer Aguirre o Brandy Goyoneche para tener un club con experiencia y juventud.

Con este equipo plagado de ex-estrellas de la Primera División se espera que pueda darse un gran torneo para el cuadro de ADA. Que no la va a tener nada fácil en la Etapa Nacional. Torneo en el cual un pequeño error podría costar caro, sobre todo teniendo en cuenta que se jugará en eliminación directa este certamen.

¿Cuál es el rival de ADA en la Etapa Nacional de la Copa Perú?

Hay que recordar que la Etapa Nacional solo están los mejores 64 equipos de todo el Perú. Además se dividen en dos grupos, por un lado están 32 de la Zona Norte y 32 de la Zona Sur que juegan en llaves de ida y vuelta. Los campeones de cada una de las zonas jugarán un partido único para decidir el campeón de la edición 2025.

ADA Cajabamba (Foto: Facebook ADA).

En este caso, ADA Cajabamba tendrá como rival al Defensor Balsapuerto de la Liga de Loreto. En este caso se disputarán dos encuentros, el primero será el día sábado 13 de setiembre. Mientras que la revancha se desarrollará entre el 20 y 21 del mes en mención.